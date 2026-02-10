Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Ο μόνος λόγος που πήγα στην Παρτίζαν ήταν ο Ομπράντοβιτς»

Με αφορμή τη βράβευση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στα Gazzetta Awards 2025, ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο «Gazz Floor by Novibet» για τον Σέρβο προπονητή.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε τη σεζόν που αποφάσισε να αγωνιστεί στην Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ξετύλιξε στο «Gazz Floor by Novibet» την ιστορία πίσω από την απόφασή του το καλοκαίρι του 2022 να αγωνιστεί στην σερβική ομάδα:

«Όταν εγώ επέλεξα να πάω στην Παρτίζαν, ήταν μια πολύ συνειδητή απόφαση και ο μόνος λόγος που πήρα αυτήν την απόφαση ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Τότε είχα και άλλες προτάσεις και σκεφτόμουν διάφορα. Όταν ήρθε η πρόταση από την Παρτίζαν είπε στον ατζέντη μου ότι 'θα πάμε εκεί'. Είχε τελειώσει για εμένα στο μυαλό μου. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε χρήματα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτε άλλο. Ό,τι και αν είναι θα πάμε εκεί. Είναι αντιεπαγγελματικό από μια πλευρά όταν πρόκειται να διαπραγματευτείς για τον εαυτό σου» είπε αρχικά ο Παπαπέτρου και συνέχισε:

«Όμως μια εβδομάδα αργότερα που έγινε η πρώτη επαφή, συναντήθηκα με τον Ζέλικο στην Αθήνα και μιλήσαμε πέντε λεπτά για μπάσκετ. Και τα υπόλοιπα για τη ζωή και οτιδήποτε άλλο. Θυμάμαι ότι σε αυτά τα πέντε λεπτά, πριν καν μιλήσουμε για χρήματα, του είπα ότι θα είμαι στην Παρτίζαν. Να ξέρεις ότι θα υπογράψω, τελείωσε. Είναι πολύ χαρισματικός άνθρωπος. Εκτός από όλα τα επιτεύγματα που έχει καταφέρει, είναι ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος. Δεν νιώθει σε καμία στιγμή ότι είναι ανώτερος από κάποιον άλλον. Πολύ σκληρός μέσα στο γήπεδο που χρειάζεται. Και πάρα πολύ ανθρώπινος, τρυφερός και κατανοητικός εκτός γηπέδου. Μια εικόνα που δεν την βλέπει πολύ ο κόσμος αλλά γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παικτών που έχουν παίξει γι' αυτόν, είτε έπαιξαν λίγο, είτε καλά, είτε πολύ, πάντα τον αγαπούσαν γι' αυτό που πρεσβεύει».