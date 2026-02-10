Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του Τρέι Λάιλς για ανανέωση και το ενδιαφέρον από ΝΒΑ και EuroLeague για τον Μάριο Χεζόνια που περιπλέκουν τον σχεδιασμό της νέας σεζόν.

Οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις του Τρέι Λάιλς για την ανανέωση του συμβολαίου του, σε συνδυασμό με τις προτάσεις που υπάρχουν για τον Μάριο Χεζόνια δημιουργούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο σκηνικό για τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αναφέρει η ισπανική «encestando».

Στη Ρεάλ, τα μοναδικά συμβόλαια που λήγουν είναι εκείνα των Σέρχιο Γιουλ και Τρέι Λάιλς. Η περίπτωση του Γιουλ θεωρείται απλή, καθώς ο σύλλογος σέβεται την επιθυμία του να συνεχίσει για ακόμη μία σεζόν, παρά τις σκέψεις για απόσυρση. Αντίθετα, το θέμα Λάιλς είναι σαφώς πιο περίπλοκο. Τη φετινή σεζόν αγωνίζεται στην Ισπανία με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (25%), κάτι που δεν θα ισχύει σε ενδεχόμενη παραμονή του, αφού ο φόρος σχεδόν διπλασιάζεται. Το ποσό που έλαβε φέτος (πάνω από 2 εκατ. δολάρια καθαρά) ήταν εφικτό για τη Ρεάλ, η οποία ξοδεύει συνολικά πάνω από 42 εκατ. δολάρια στους μισθούς της πρώτης ομάδας.

Ο ίδιος ο Λάιλς έχει εκφράσει δημόσια την ικανοποίησή του από τη ζωή στη Μαδρίτη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανανέωσης. Ωστόσο, στην πρώτη επαφή με τον εκπρόσωπό του, οι απαιτήσεις ανέβηκαν αισθητά, με το μίνιμουμ των αποδοχών να είναι στα 5,5 εκατ. δολάρια μεικτά, δηλαδή κοντά στα 3 εκατ. καθαρά. Ένα τέτοιο συμβόλαιο θα τον έφερνε στην ίδια οικονομική βαθμίδα με τον Έντι Ταβάρες, τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της Ρεάλ.

Η υπόθεση «Χεζόνια»

Την ίδια ώρα, η Ρεάλ καλείται να διαχειριστεί και την υπόθεση Χεζόνια. Ο Κροάτης έχει δεχθεί ισχυρές κρούσεις από το εξωτερικό, με την πιθανότητα αποχώρησής του να είναι υπαρκτή, όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα. Στο συμβόλαιό του υπάρχει μόνο ρήτρα για το ΝΒΑ, ύψους 1 εκατ. δολαρίων, που για λίγες ημέρες τον Ιούλιο μειώνεται στις 500.000, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για ομάδα της EuroLeague.

Οι απολαβές του Χεζόνια αυξάνονται κάθε χρόνο, ενώ η πρόσφατη αλλαγή μάνατζερ θεωρείται κομβική, καθώς ο νέος του εκπρόσωπος, Μίσκο Ρασνάτοβιτς, δραστηριοποιείται έντονα τόσο στην Ευρώπη όσο και στο ΝΒΑ. Παράλληλα, πληροφορίες θέλουν ομάδα της Ανατολής να τον παρακολουθεί εδώ και μήνες, με τον ίδιο τον Χεζόνια να μην έχει κρύψει ποτέ την επιθυμία του να επιστρέψει κάποια στιγμή στο ΝΒΑ.