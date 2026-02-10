Ο Δημήτρης Κατσίβελης θα βρίσκεται στην 12άδα της ΑΕΚ για το ματς με την Καρδίτσα (19:30, live Gazzetta).

Η απουσία του Δημήτρη Κατσίβελη ήταν πολύ σημαντική για την ΑΕΚ το προηγούμενο διάστημα, κάτι που έδειχνε και ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του.

Ο Έλληνας περιφερειακός είχε να βρεθεί στο παρκέ για την Ένωση από τις 3 Γενάρη, στην αναμέτρηση με τον Προμηθέα. Έκτοτε και λόγω κάποιων ενοχλήσεων στοι γόνατο, δεν μπόρεσε να ενισχύσει την προσπάθεια της Βασίλισσας.

Πάντως ο Κατσίβελης επιστρέφει στη δράση και θα βρίσκεται κανονικά στην 12άδα της Ένωσης για το κρίσιμο εκτός έδρας ματς στην Καρδίτσα για την 4η αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL. Ο Σάλε θα πάρει την τελική απόφαση για το αν θα τον ρίξει στη μάχη.

H Ένωση θα ψάξει την 11η σερί νίκης της σε όλες τις διοργανώσεις και ξέρει καλά πως με διπλό θα αγκαλιάσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στα playoffs.

Απουσία για τον Ντράγκαν Σάκοτα ο Νίκος Αρσενόπουλος, o οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.