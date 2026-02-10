Κάρι: Χάνει το All Star Game ο Στεφ
Δεν θα είναι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απόντας από το All Star Game. Οff από τη γιορτή του μπάσκετ τέθηκε και ο Στεφ Κάρι, ο οποίος ήταν τρίτος σε ψήφους στη Δύση πίσω από Ντόντσιτς και Γιόκιτς.
Ο σταρ των Γουόριορς δεν θα μπορέσει να παίξει στο All Star Game εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γόνατο όπως τόνισε ο Στιβ Κερ. Επιπλέον ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος θα χάσει και τα επόμενα δύο ματς των πολεμιστών.
Φέτος ο Στεφ μετρά 27.2 πόντους, 4.8 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, με τους Γουόριορς να έχουν 29 νίκες και 25 ήττες και να βρίσκονται στην 8η θέση της Δύσης.
Stephen Curry is RULED OUT for the 2026 All-Star game with a knee injury, per HC Steve Kerr— Bleacher Report (@BleacherReport) February 10, 2026
He will also miss the Warriors next two games pic.twitter.com/KG5csIUlOO
