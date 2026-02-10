Χωρίς τον Στεφ Κάρι θα διεξαχθεί το φετινό All Star Game του ΝΒΑ.

Δεν θα είναι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απόντας από το All Star Game. Οff από τη γιορτή του μπάσκετ τέθηκε και ο Στεφ Κάρι , ο οποίος ήταν τρίτος σε ψήφους στη Δύση πίσω από Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Ο σταρ των Γουόριορς δεν θα μπορέσει να παίξει στο All Star Game εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γόνατο όπως τόνισε ο Στιβ Κερ. Επιπλέον ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος θα χάσει και τα επόμενα δύο ματς των πολεμιστών.

Φέτος ο Στεφ μετρά 27.2 πόντους, 4.8 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, με τους Γουόριορς να έχουν 29 νίκες και 25 ήττες και να βρίσκονται στην 8η θέση της Δύσης.