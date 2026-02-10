Κάρι: Χάνει το All Star Game ο Στεφ

Κάρι: Χάνει το All Star Game ο Στεφ

Νίκος Καρφής
Στεφ Κάρι Νο30
Χωρίς τον Στεφ Κάρι θα διεξαχθεί το φετινό All Star Game του ΝΒΑ.

Δεν θα είναι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απόντας από το All Star Game. Οff από τη γιορτή του μπάσκετ τέθηκε και ο Στεφ Κάρι, ο οποίος ήταν τρίτος σε ψήφους στη Δύση πίσω από Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Ο σταρ των Γουόριορς δεν θα μπορέσει να παίξει στο All Star Game εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γόνατο όπως τόνισε ο Στιβ Κερ. Επιπλέον ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος θα χάσει και τα επόμενα δύο ματς των πολεμιστών.

Φέτος ο Στεφ μετρά 27.2 πόντους, 4.8 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, με τους Γουόριορς να έχουν 29 νίκες και 25 ήττες και να βρίσκονται στην 8η θέση της Δύσης.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     