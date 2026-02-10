Basketaki Salonica: Εβδομαδιαία αναφορά

Εβδομάδα με φουλ αγωνιστική δράση σε όλες τις κατηγορίες του Basketaki Salonica με τις ομάδες να βάζουν πλέον πλώρη για τα play off και την δράση να κορυφώνεται.

Για τον θεσμό του κυπέλλου,δύο knock out αναμετρήσεις είχε το μενού της εβδομάδας. Αρχικά,οι 86ers επικράτησαν εύκολα των Orlando Tragic με 48-67 επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον τίτλο του φαβορί. Την τεράστια έκπληξη έκαναν οι Cartel BC που με μεστή εμφάνιση κατάφεραν να επικρατήσουν με 62-60 των Golden Steak Evosmsos,ομάδα υψηλότερες κατηγορίας

Στην Development League 2, καλή εμφάνιση οι Air Ballers που νίκησαν δίκαια με 55-73 τους Wild Goats. Oι Toy Men και οι Jazz est.2022 όντας πιο ουσιαστικοί στο παιχνίδι τους δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν τις νίκες απέναντι στις Κουκουβάγιες BC(85-52) και τους Alley Oopsies (66-50) αντίστοιχα. 100 παρά κάτι για τους SKG Sonics που με ντελίριο τριπόντων δεν δυσκολεύτηκαν σε καμία στιγμή του αγώνα με τους Volcanos BC τους οποίους νίκησαν με 96-48. Νίκες στις λεπτομέρειες για Tegridy Farms και για ΟΑΣΘ που πήραν σημαντικές βαθμολογικά νίκες απέναντι στους Gladiators Salonica (59-65) και Midnight Buckets (67-61) αντίστοιχα. Πρώτη νίκη μετά τον Νοέμβριο του 2025 για τους No Name που με ψυχωμένη εμφάνιση νίκησαν με 63-71 τους Salonica 7slippers.

Στην πιο πάνω κατηγορία,την Development League 1, μεγάλης βαθμολογικής σημασίας νίκες για Cartel BC και Los Angeles Brickers που πήραν τα ντέρμπι απέναντι στους Sivrians (71-62) και τους Salonica Old Stars (73-79) αντίστοιχα. Εύκολο απόγευμα είχαν οι Metal Warriors και οι Sintrim Team που πέρασαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα τα εμπόδια των Tumbai Chocolate (45-74) και των Orlando Tragic Salonica (48-60) αντίστοιχα. Επανήλθαν στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις οι Hoston Celtics που πέτυχαν νίκη-χρυσάφι με σκορ 65-54 απέναντι στους Sugar Daddys. Εντός στόχων παραμένουν και οι Kamptzida Lizards που νίκησαν με 70-57 τους Seattle SuperΨΩΝΙΑ με οδηγό την καταπληκτική τους άμυνα.Δεν χάνουν με τίποτα οι Μπουλντόζες Salonica που αυτήν την φορά "κατεδάφισαν" και την Yugoπλάστιγγα(69-60), συνεχίζοντας την αήττητη πορεία τους στην κορυφή της Development League. Τέλος,σε ένα ματς με φινάλε που θα ζήλευαν και οι καλύτεροι σεναριογράφοι,οι Tsipourman πήραν σημαντική νίκη απέναντι στους Sirina Partouzan (66-64), συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία.

Στην Evolution League, πρώτοι πέρασαν την γραμμή του τερματισμού οι Magoofydes που σε ένα από τα καλύτερα φετινά ματς της διοργάνωσης νίκησαν το ACT με 69-71. Καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο οι Basketόσαυροι που εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία των Mammoth φεύγοντας με την νίκη για την δεύτερη αγωνιστική της Evolution (47-59). Τρομερή εμφάνιση από τους Strogguloi που δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Entersoftone- ES1 που τους νίκησαν με 75-24. Δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τους Foodie Hoopers που με επιθετική πολυφωνία κέρδισαν τους Sintrim Team με 66-83.

Στην Master League,συνεχίζει την ανοδική της πορεία η Puebla που παίζοντας όσο χρειάζονταν επικράτησε με 70-55 της Manchester United BC. Καταιγιστική η Fioretsina Salonica που δεν δυσκολεύτηκε σε κανένα σημείο στην αναμέτρηση με τους Golden Steak Evosmsos (99-64). Με το ροζ φύλλο αγώνα έφυγαν οι Legends που δεν άφησαν τίποτα στην τύχη,νικώντας με συνοπτικές διαδικασίες τους ελλειπείς Hot Dogz με 102-78. Οι 86ers αν και δυσκολεύτηκαν κατάφεραν να φύγουν με σημαντική νίκη αφού νίκησαν με 61-68 τους Brokers. Τέλος,σε ένα πραγματικά κλειστό παιχνίδι οι Galanou Raccoons,πέρασαν πρώτοι την γραμμή του τερματισμού νικώντας στις λεπτομέρειες τους μαχητικούς Coble.

Στην Elite by Novibet, τεράστια νίκη για τους MnP που με μια μεστή εμφάνιση κατάφεραν να κερδίσουν με 76-68 τους Flying Eagles. Με εξαιρετικό τον Σοφοκλή Καζή για άλλη μια φορά, οι Hellas Paper Bears δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στην αναμέτρηση απέναντι στους Sicarios (86-72) ,νίκη που τους δίνει πλεονέκτημα τετράδας. Ο Άξονας με επιθετικό πλουραλισμό κατάφερε να πάρει το ντέρμπι της αγωνιστικής αφού νίκησε την Respect σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι με 85-79. Τέλος, η Team DK παίζοντας σε υψηλή απόδοση και βρίσκοντας λύσεις από πολλούς παίκτες κατάφερε να φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα στην αναμέτρηση με τους Goon Squad, τους οποίους νίκησε με 99-75.