Ο Λευτέρης Μποχωρίδης αναφέρθηκε στον αγώνα (11/2, 18:00) με την Κλουζ στη Ρουμανία ο οποίος θα κρίνει και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup.

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για ένα παιχνίδι το οποίο έχει χαρακτήρα τελικού καθώς τόσο ο Άρης όσο και η Κλουζ χρειάζονται τη νίκη για να προκριθούν στα Playoff της διοργάνωσης. Λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για τη Ρουμανία – με πτήση τσάρτερ – ο Λευτέρης Μποχωρίδης αναφέρθηκε στην αξία του αγώνα αλλά και στην ανάγκη μετουσίωσης μιας προσπάθειας. «Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό ότι φτάσαμε να παίξουμε την πρόκριση σ’ ένα παιχνίδι. Η εικόνα της ομάδας είναι καλή στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Νιώθουμε ότι είμαστε σε καλή κατάσταση κι αυτό πρέπει να αποδείξουμε για να πάρουμε την πρόκριση. Η ομάδα είναι διαφορετική μετά από εκείνο το παιχνίδι με το Περιστέρι, επαναλαμβάνω όμως ότι, πρέπει να ενισχύσουμε την καλή εικόνα».

Είναι η έκτη φορά που Άρης και Κλουζ θα βρεθούν αντιμέτωποι στη διοργάνωση και στα παιχνίδια που προηγήθηκαν οι Ρουμάνοι πέτυχαν το απόλυτο. Αυτό το αρνητικό σερί θα προσπαθήσουν να σπάσουν οι «κίτρινοι» αλλά κυρίως, να μετουσιώσουν την προσπάθεια που κάνουν στις τελευταίες αγωνιστικές και να προκριθούν στην επόμενη φάση του Eurocup. «Επιπλέον κίνητρο είναι η πρόκριση. Δεν μετράει το ότι έχουμε 0-5 απέναντι στην Κλουζ, δεν θα μετρούσε επίσης αν είχαμε εμείς το 5-0. Και οι δύο ομάδες χρειάζονται τη νίκη για την πρόκριση», συμπλήρωσε ο αρχηγός του Άρη.

Εκεί αναφέρθηκε στα στοιχεία που ξεχωρίζουν από τη ρουμανική ομάδα. «Βασικά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν παίκτη τους να νιώσει άνετα στο γήπεδο. Είναι καλή ομάδα, προφανώς κομβικοί παίκτες είναι ο Ράσελ και ο Κρικ οι οποίοι είναι και από τους πρώτους σκόρερ της διοργάνωσης και είναι αναγκαίο να τους περιορίσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τον Γούντμπερι».

Με την αποστολή του Άρη ταξίδεψαν και 120 φίλοι της ομάδας καθώς οι «κίτρινοι» πήραν τουλάχιστον 500 εισιτήρια. «Πάντα ο κόσμος είναι η δύναμή μας. Φαίνεται εξάλλου μέσα από την απόδοση της ομάδας στο Παλέ. Ο κόσμος μας ακολούθησε σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μας, προφανώς είναι ένα κίνητρο για μας να παίξουμε για όλους».