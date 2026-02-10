Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έκανε θραύση στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στην Καρδίτσα, στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης».

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Καρδίτσας για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League, διεκδικώντας την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 19-26.

Σε αυτό το διάστημα, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ηγήθηκε της «Ένωσης», γεμίζοντας τη στατιστική του με 13 πόντους (1/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές) και τρία ριμπάουντ, μένοντας στο παρκέ όλη την πρώτη περίοδο και συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Η ΑΕΚ διεκδικεί την τέταρτη νίκη της στο Group J απέναντι στους Θεσσαλούς, που βρίσκονται στο 0-3.