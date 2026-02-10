Χάποελ Τελ Αβίβ: Δίμηνος αποκλεισμός για τον Όφερ Γιανάι και πρόστιμο στην ομάδα
Ο Όφερ Γιανάι δέχθηκε ποινή δίμηνου αποκλεισμού από τα γήπεδα για τη συμπεριφορά του στον αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο πλαίσιο του State Cup.
Τότε η ομάδα του είχε ηττηθεί με 93-83 από τη Χάποελ Ιερουσαήλ, η οποία πέρασε στα ημιτελικά του State Cup. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας βρέθηκε εκτός των προβλεπόμενων ορίων, διαμαρτυρόμενος έντονα προς τους διαιτητές μετά την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ, τραβώντας πάνω του όλα τα βλέμματα.
Πέρα από τον αποκλεισμό του από τους αγωνιστικούς χώρους για δύο μήνες, ο Γιανάι τιμωρήθηκε και με χρηματικό πρόστιμο ύψους 16.320 ευρώ. Παράλληλα, κυρώσεις επιβλήθηκαν και στον σύλλογο της Χάποελ Τελ Αβίβ, ο οποίος καλείται να καταβάλει 30.000 ευρώ για τα γεγονότα της αναμέτρησης.
