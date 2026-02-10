O Μίσκο Ραζνάτοβιτς αποκάλυψε τον λόγο που οδήγησε στη λύση της συνεργασίας του με τον Ματίας Λεσόρ μιλώντας στην εκπομπή «Indirektno».

Ο γνωστός ατζέντης, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, με το τεράστιο πελατολόγιο μίλησε στην εκπομπή «Indirektno» και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές των συνεργασιών του, ανάμεσα σε αυτές αναφέρθηκε μάλιστα και στον Ματίας Λεσόρ.

«Ο Ματίας Λεσόρ ήταν παίκτης μου, εγώ βρισκόμουν στην Αμερική. Ήταν ήδη Σεπτέμβρης όταν τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: “Έχεις μια απίστευτη κατάσταση μπροστά σου, προτάσεις από Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν. Η Παρτιζάν παίζει EuroCup και δίνει περισσότερα χρήματα, ο Ερυθρός Αστέρας παίζει EuroLeague αλλά προσφέρει λιγότερα”. Μου είπε “εντάξει, θα το σκεφτώ” και μετά με πήρε και μου είπε: “Θέλω Παρτιζάν”», ξεκίνησε μιλώντας για τον Γάλλο σέντερ ο Ραζνάτοβιτς.

Στη συνέχεια τόνισε πως δεν έβρισκε ιδιαίτερη λογική σε αυτή την επιλογή, ωστόσο ενημέρωσε τον Ζόραν Σάβιτς (Αθλήτικό Διευθυντή τότε) και προχώρησε σε μία πρωτοφανή αποκάλυψη. «Ενημερώνω τον Σάβιτς, έρχεται το συμβόλαιο και το στέλνω στον Λεσόρ. Δεν απαντά όλη μέρα. Τελικά τον βρίσκω και μου λέει: “Μίσκο, δεν ξέρω πώς να στο πω. Χθες που μιλούσαμε ήμουν σε μεγάλο καβγά με τη μητέρα μου και σου είπα Παρτιζάν, ενώ εννοούσα Ερυθρό Αστέρα”. Του απάντησα: “Ξέρεις τι, Ματίας; Αν τώρα σε πάω στον Ερυθρό Αστέρα, θα είμαι εχθρός για πάντα. Ο κόσμος θα πιστέψει ότι πήρα το συμβόλαιο του Παρτιζάν για να εξασφαλίσω καλύτερους όρους αλλού”».

Αυτός ήταν και ο λόγος, όπως αποκάλυψε ο διάσημος ατζέντης, που διέκοψαν αμφότερες πλευρές τη συνεργασία τους με τον ίδιο να ανακοινώνει χαρακτηριστικά στον Λεσόρ: «Ματίας, πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Δεν σε εκπροσωπώ άλλο», καθώς δεν ήθελε να αντιμετωπίσει αυτή τη συνθήκη.