Πέιν: «Να εμφανιστούμε "πεινασμένοι" κόντρα στην Πετκίμ»

Το Περιστέρι δοκιμάζεται στην έδρα της Πετκίμ και ο Ομάρ Πέιν εξήγησε πως το ζητούμενο για την ομάδα των Δυτικών Προαστίων είναι να βγάλει ενέργεια από το πρώτο λεπτό.

Το Περιστέρι αντιμετωπίζει την Πετκίμ στην Aliaga Belediyesi Enka Arena, για την 6η και τελευταία αγωνιστική του Top-16 του FIBA Europe Cup την Τετάρτη 11/2 στις 17:00.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου θέλουν να φτάσουν στη νίκη, ώστε να πάρουν την πρώτη θέση στον όμιλο τους, καθώς έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

«Πρόκειται για μια πολύ δυνατή, αθλητική ομάδα. Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να βγάλουμε ενέργεια από το πρώτο λεπτό. Στο πρώτο παιχνίδι χάσαμε με μεγάλη διαφορά (σ.σ. 61-82), οπότε τώρα πρέπει να εμφανιστούμε “πεινασμένοι”, να παίξουμε με πάθος και να αποδείξουμε πόσο καλή ομάδα είμαστε, επιβεβαιώνοντας ότι δίκαια βρεθήκαμε στα προημιτελικά της διοργάνωσης» υποστήριξε ο Ομάρ Πέιν, ενόψει της αναμέτρησης με την Πετκίμ.

Όσο για τα σημεία που θα καθορίσουν την εξέλιξη της αναμέτρησης, υπογράμμισε: «Η άμυνα, τα ριμπάουντ, η ενέργεια και η προσπάθεια είναι τα στοιχεία που θα κρίνουν τον αγώνα. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο σκληροί από αυτούς. Στο πρώτο παιχνίδι έπαιξαν πολύ δυναμικά. Αυτή τη φορά πρέπει να παρουσιαστούμε πιο μαχητικοί από τον αντίπαλο για να πετύχουμε τον στόχο μας».