Άταμαν: Η συγκινητική του αφιέρωση για την απώλεια της μητέρας του
Η μητέρα του Εργκίν Άταμαν, Γκιουλτέν Άταμαν, έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού και ολόκληρη την οικογένειά της.
Το θλιβερό συμβάν έκανε γνωστό η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Ολυμπιακός έσπευσαν να συλλυπηθούν στον προπονητή για την απώλεια που βιώνει.
Ο Τούρκος τεχνικός με τη σειρά του αποχαιρέτησε τη μητέρα του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram γράφοντας: «Έχασα την αγαπημένη μου μητέρα. Ήταν πάντα δίπλα μου, παρακολουθούσε με αγωνία κάθε μου αγώνα μπροστά στην τηλεόραση και μόλις τελείωναν οι αγώνες μου ήταν η πρώτη που μου έστελνε μήνυμα. Συμμεριζόταν τη χαρά μου, τη λύπη μου, την αγωνία μου , ήταν η μεγαλύτερη μου υποστήριξη. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο μετά την απογευματινή προσευχή στο Τζαμί Ζιντζιρλικουγιού και η ταφή θα γίνει στο ίδιο κοιμητήριο».
