Η μαμά του Χουάντσο συγκίνησε on stage τον Ισπανό: «Σας ευχαριστώ που κάνετε τον γιο μου να νιώθει σαν στο σπίτι του!»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρέθηκε στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet για να παραλάβει το βραβείο GWomen προς τιμήν της μητέρας του, Μαργκαρίτα Γκάιερ.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τις θυσίες που εκείνη έκανε προκειμένου να μεγαλώσει τα παιδιά της και για το πώς η στήριξή της τον έκανε τον επαγγελματία που είναι σήμερα. Από την πλευρά της, εκείνη, έκανε ιδιαίτερη μνεία στον κόσμο των Πρασίνων και τον τρόπο με τον οποίο έχει «αγκαλιάσει» το παιδί της, αναφέροντας τα εξής:

«Απολογούμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας, θέλω να ευχαριστήσω το Gazzetta για αυτό το υπέροχο βραβείο. Σημαίνει τόσα πολλά για την οικογένειά μου. Ο αθλητισμός και το μπάσκετ έχουν υπάρξει κομμάτι της ζωής μας από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό και όλους τους φιλάθλους του για το υπέροχο καλωσόρισμα που έχουν κάνει στον Χουάντσο και που τον κάνουν να νιώθει σαν στο σπίτι του. Ευχαριστώ πολύ όλους»

Ποια είναι η Μαργκαρίτα Γκάιερ

Η Μαργκαρίτα Γκάιερ θεωρείται πρωτοπόρος του ισπανικού μπάσκετ γυναικών, με σημαντικές διακρίσεις σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, ευρωπαϊκούς τίτλους και το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ του 1993 με την Εθνική Ισπανίας, ενώ συμμετείχε σε Ολυμπιακούς και σε εκατοντάδες διεθνείς αγώνες. Η καριέρα της ξεκίνησε από τη Real Canoe και κορυφώθηκε με τη Dorna Godella, όπου κατέκτησε Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ισπανικού συλλόγου στο γυναικείο μπάσκετ.

Αποσύρθηκε μόλις στα 27 της για να αφιερωθεί στην οικογένειά της. Παντρεύτηκε τον πρώην επαγγελματία μπασκετμπολίστα Γκιγέρμο Ερνανγκόμεθ και μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, όλα τους διεθνείς μπασκετμπολίστες. Τον Γουίλι, τον Χουάντσο και την Αντρέα. Η ίδια παραδέχεται ότι μέσω των παιδιών της ανέκτησε την επαφή της με το μπάσκετ.