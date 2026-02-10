Ο πρόεδρος της Χάποελ για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Δεν έχει υπογράψει, ελπίζουμε να αποδεχτεί την πρότασή μας»
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι free agent και εξετάζει τις επιλογές του, από τη στιγμή που αποδεσμεύτηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς και παρήλθαν οι 48 ώρες στη δεξαμενή των waivers. Πλέον είναι ελεύθερος να επιλέξει ο ίδιος τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και ο Όφερ Γιανάι κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο ο Αμερικανός φόργουορντ να συνεχίσει την καριέρα του στη Χάποελ Τελ Αβίβ.
«Δεν έχει υπογραφεί κανένα συμβόλαιο με τον Χέις-Ντέιβις. Πρόκειται για ανακριβή πληροφορία. Είναι αλήθεια, ωστόσο, ότι επιθυμούμε την απόκτηση ενός παίκτη με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και την ποιότητα του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο ίδιος εξετάζει αυτή τη στιγμή πολλαπλές προτάσεις και ελπίζουμε ότι θα επιλέξει τη δική μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ για τον MVP του περσινού Final Four και πρωταθλητή Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε.
