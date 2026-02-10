Παναθηναϊκός: Φορτσάρει ο Ναν για Φενέρ, προπονήθηκε κανονικά
Έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση είναι ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη και αναμένεται να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε την ερχόμενη Παρασκευή (13/2) στο «Telekom Center Athens».
Ο Αμερικανός σκόρερ ταλαιπωρήθηκε από οστικό οίδημα στον αστράγαλο με αποτέλεσμα να μείνει έναν μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Όμως ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης για πρώτη φορά ύστερα από τον τραυματισμό του και φορτσάρει, πλέον, για την αναμέτρηση κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague.
