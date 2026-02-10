NBA: Ο Μπράντον Ίνγκραμ στο All-Star Game αντί του Στεφ Κάρι
Ο Στεφ Κάρι δεν θα συμμετάσχει στο NBA All-Star Game, καθώς συνεχίζει να ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί γόνατο. Την απουσία του Κάρι επισημοποίησε ο Στιβ Κερ, με τον σταρ των Γουόριορς να αναμένεται να επιστρέψει στη δράση μετά το All-Star break, όταν το Γκόλντεν Στέιτ θα υποδεχθεί τους Μπόστον Σέλτικς στις 19 Φεβρουαρίου.
Τη θέση του θα πάρει ο Μπράντον Ίνγκραμ, καθώς ο Άνταμ Σίλβερ επέλεξε τον 28χρονο φόργουορντ των Τορόντο Ράπτορς για να καλύψει το κενό. Τη φετινή σεζόν, ο Ίνγκραμ μετρά κατά μέσο όρο 22 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ σε 52 συμμετοχές με τους Καναδούς, οι οποίοι φιγουράρουν στην πέμπτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 32-22.
