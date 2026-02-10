Χωρίς τον Εργκίν Άταμαν πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού την Τρίτη (10/02) λόγω του θανάτου της μητέρας του.

Όπως έγινε γνωστό έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Εργκίν Άταμαν βυθίζοντας σε πένθος τον Τούρκο προπονητή και την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Ο ίδιος την αποχαιρέτησε με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα στα social media ενώ μετέβη στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της.

Φυσικά όπως ήταν λογικό και επόμενο δεν θα μπορούσε να βρεθεί στην προπόνηση της Τρίτης (10/02) η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη των συνεργατών του.

Μάλιστα ο Κέντρικ Ναν έδωσε κανονικά το «παρών» και υπολογίζεται, πλέον, για το πολύ δύσκολο παιχνίδι της Παρασκευής (13/02) κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.