Σπανούλης στα Gazzetta Awards 2025: «Είμαι δίκαιος και ειλικρινής, αλλά εκπτώσεις και χάρες δεν κάνω στους παίκτες»

Ο Βασίλης Σπανούλης ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προπονητής στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και μιλώντας στην κάμερα του Gazzetta στάθηκε στην επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς.

Λίγο πριν από τη λαμπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην επιτυχία της Εθνικής ομάδας στο πρόσφατο Eurobasket.

Αναφέρθηκε στο «μυστικό» της επιτυχίας, στη σχέση του με τους παίκτες, αλλά και στο κίνητρο με το οποίο «τρέφεται» καθημερινά.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής στο Gazzetta

Για την επιτυχία της Εθνικής ομάδας: «Όλοι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να πετύχει το ελληνικό μπάσκετ. Τα μεγαλύτερα εύσημα αξίζουν στους παίκτες. Εμένα με εμπιστεύτηκε ο πρόεδρος, μαζί με τον Νίκο και τους υπόλοιπους ανθρώπους, για να οδηγήσουμε την Εθνική σε μια επιτυχία. Ήμουν σίγουρος ότι θα έρθει. Χρειαζόταν λίγη υπομονή, δουλειά και να δημιουργήσουμε μια κατάλληλη ομάδα με τη σωστή χημεία για να πετύχουμε. Το καταφέραμε και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Είμαι περισσότερο περήφανος για τα παιδιά. Το ήθελαν πάρα πολύ, το κυνηγούσαν για πολλά χρόνια. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που το κατάφεραν.»

Για το αν τους πείσμωσε η αμφισβήτηση: «Η αμφισβήτηση και η κριτική είναι μέρος της δουλειάς μας. Αν δεν μπορείς να ζήσεις με αυτό, δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πολλές φορές πρέπει να τα χρησιμοποιείς ως κίνητρο, είτε πρόκειται για πράγματα που ακούς είτε για όσα διαβάζεις. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι σωστοί χαρακτήρες και οι μεγάλοι παίκτες.

Για το πώς τον έχουν οι παίκτες στο μυαλό τους ως προπονητής: «Ξέρουν ότι είμαι μαζί τους, αλλά ταυτόχρονα είμαι απαιτητικός. Είναι διαφορετικό η φιλία και διαφορετική η δουλειά. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Εκπτώσεις και χάρες δεν κάνω στη ζωή μου, όπως δεν δέχτηκα και ποτέ στη ζωή μου. Είμαι δίκαιος, το ξέρουν, είμαι ειλικρινής και χαίρομαι πραγματικά που συνεργάζομαι με αυτά τα παιδιά.»

Για το τι θα έλεγε ο προπονητής Σπανούλης στον παίκτη Σπανούλη και πώς θα αντιδρούσε ο παίκτης στις οδηγίες του προπονητή: «Θα του έλεγα να είναι αποφασιστικός και ότι τον εμπιστεύομαι. Αυτό κάνω και εγώ με τους παίκτες μου. Αν δεν τους εμπιστευτείς, δεν υπάρχει περίπτωση να τους κερδίσεις. Πρέπει να τους εμπιστεύεσαι και όταν αποτυγχάνουν, αλλά και όταν εσύ βρίσκεσαι σε κρίση, όταν παίρνεις την ευθύνη και δέχεσαι κριτική. Πρέπει να το αποδεχτείς αυτό. Όχι μόνο όταν όλα πάνε καλά».

Για το αν τον προτιμούν περισσότερο ως αντίπαλο παίκτη ή ως προπονητή: «Δεν ξέρω, καλύτερα να ρωτήσετε τους ίδιους».

Για την πορεία με τη Μονακό και την παρουσία στον τελικό της Euroleague: «Οτιδήποτε αρνητικό ή οτιδήποτε δεν πετυχαίνει στη ζωή μου το θεωρώ θετικό, γιατί μου δίνει τεράστιο κίνητρο για τη συνέχεια. Ακόμη κι αν το είχα καταφέρει με την πρώτη, πάλι θα είχα κίνητρο. Πάντα προσπαθώ να βρίσκω το θετικό σε ό,τι συμβαίνει. Ήταν ένα παιχνίδι όπου για 30-32 παιζόταν, κάποιος έβαλε τα μεγάλο σουτ, κάποιος όχι. Το σημαντικό είναι η διάρκεια, το να είσαι σταθερά εκεί και το μπάσκετ που παράγει η ομάδα σου.»

Για το αν έχει πεισμώσει περισσότερο για το ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Αθήνα: «Η διάρκεια είναι αυτή που κάνει έναν προπονητή. Οι τίτλοι σίγουρα μετράνε όταν φτάνεις εκεί, αλλά εξαρτάται και από την ομάδα στην οποία βρίσκεσαι. Σε ομάδες με τεράστιο budget και υψηλές προσδοκίες, ο τίτλος είναι απαραίτητος. Σε ομάδες όπως η Μονακό, με χαμηλότερο budget στην Euroleague, οι προσδοκίες είναι διαφορετικές, κάτι που έχει και τα θετικά και τα αρνητικά του.»

Για το ποιο στοιχείο του χαρακτήρα διατηρεί και ως προπονητής; «Είμαι εργασιομανής. Δουλεύω πολύ, σκέφτομαι συνεχώς το μπάσκετ και προσπαθώ πάντα να κάνω το καλύτερο για τους παίκτες μου».