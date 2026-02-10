Στο περιθώριο των Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ο Δημήτρης Διαμαντίδης μίλησε στην κάμερα του Gazzetta και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πτώση που έχει παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός το τελευταίο διάστημα.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, μέλος του «Hall Of Fame» του Gazzetta ως «Legend», μαζί με τους Παπαλουκά και Πρίντεζη, παρέδωσε στον Βασίλη Σπανούλη και στην Εθνική μπάσκετ τα βραβεία για τον καλύτερο προπονητή και καλύτερη ομάδα της σεζόν στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης ο πάλαι ποτέ αρχηγός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πτωτική περίοδο των «πρασίνων» το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Διαμαντίδης στην κάμερα του Gazzetta

Για την παρουσία του στα Gazzetta Awards και στα όσα ειπώθηκαν στα «πηγαδάκια» που είχαν στηθεί: «Δεν είπαμε κάτι διαφορετικό απ’ όσα λέμε πάντα. Ρωτήσαμε ο ένας τον άλλον για τα παιδιά, για την οικογένεια, πώς είναι. Αυτά.»

Για το αν βγήκε κάποια είδηση από αυτά τα «πηγαδάκια»: «Όχι δεν έχουμε κάποια είδηση. Όταν βρισκόμαστε με τον Φράγκι, οι συζητήσεις μας δεν είναι καθαρά μπασκετικές και του Παναθηναϊκού. Είναι πέρα και από το μπάσκετ τώρα που έχουμε τελειώσει.»

Για το πώς είναι η ζωή μετά το μπάσκετ ύστερα από 10 χρόνια: «Ωραία είναι η ζωή μετά το μπάσκετ. Ξέρεις, όλα τα καλά κάποια στιγμή τελειώνουν και πρέπει να προσαρμοστείς σε μια καινούργια ζωή. Για εμάς λέμε ότι είναι μια καινούργια ζωής γιατί τελειώνεις στα 35, 36, 37 και είσαι νέος άνθρωπος, μπορείς να κάνεις πράγματα. Και θεωρώ ότι όντως πρέπει να κάνεις πράγματα για να περνάς καλά.»

Για το που οφείλεται το ντεφορμάρισμα του Παναθηναϊκού τον τελευταίο μήνα: «Είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο μήνα δεν παίζει καλά. Επειδή έχουμε πει ότι η φετινή Euroleague είναι πολύ διαφορετική, όλες οι ομάδες προσπαθούν να προσαρμοστούν σε αυτόν τον νέο τρόπο διεξαγωγής. Υπάρχει τεράστιος όγκος αγώνων, τραυματισμοί που επηρεάζουν τις ομάδες και τα ρόστερ βλέπουμε ότι πρέπει να είναι πολύ μεγάλα για να ανταποκριθούν. Θεωρώ ότι τα προβλήματα τραυματισμών έχουν φέρει τον Παναθηναϊκό λίγο πίσω. Υπάρχουν και περίοδοι που οι ομάδες δεν παίζουν καλά, και ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι περνά μία τέτοια περίοδο. Δεν έχει χαθεί κάτι, αλλά αν θέλει να διεκδικήσει αυτά που στοχεύει, θα πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του. Το πώς θα γίνει αυτό είναι καθαρά θέμα του προπονητή, δεν είναι δικό μου θέμα, ο οποίος φυσικά ξέρει καλύτερα από όλους μας.»

Για το αν είναι κομβικό το Κύπελλο την επόμενη εβδομάδα στην Κρήτη: «Νομίζω ότι, στην κατάσταση που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, θεωρώ ναι. Το Κύπελλο θα είναι ένα «κλικ» παραπάνω σημαντικό. Σε περίπτωση κατάκτησης, θα αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό 'μπουστάρισμα' για τη συνέχεια.»

Για το αν χρειάζεται ενίσχυση ο Παναθηναϊκός και σε ποιες θέσεις: «Έχω πει και στο παρελθόν ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι πλήρες, αλλά βλέπουμε ότι μετά από κάποιο διάστημα αυτοαναιρούμαστε σε αυτό που είπαμε πριν. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Euroleague είναι πλέον πολύ διαφορετική. Στα δικά μου μάτια, αν και προφανώς ο προπονητής ξέρει καλύτερα, αλλά εγώ θα πω τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι λίγο πιο πλήρης στη θέση «πέντε». Ο τραυματισμός του Λεσόρ είναι τεράστιο πλήγμα, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που προσφέρει πολλά: παιχνίδι με πλάτη, τελειώματα από pick and roll, ενέργεια. Ίσως, λοιπόν, μια λύση στο «πέντε» και ενδεχομένως μία επιπλέον επιλογή στο «τέσσερα» ίσως να ήταν καλύτερα. Αλλά, επαναλαμβάνω, αυτά είναι θέματα που ο προπονητής τα γνωρίζει καλύτερα.»