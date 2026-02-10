ΑΕΚ: Η 12άδα κόντρα στην Καρδίτσα
Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το κρίσιμο εκτός έδρας ματς στην Καρδίτσα για την 4η αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL (19:30, live Gazzetta, Cosmote Sport 4). H Ένωση έχει στόχο την 11η σερί νίκη της στη σεζόν και να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στη φάση των 8 του BCL.
Στην 12άδα της Βασίλισσας θα βρίσκεται ο Δημήτρης Κατσίβελης που επιστρέφει μετά το ματς κόντρα στον Προμηθέα στις αρχές Γενάρη. Εκτός ο Αρσενόπουλος που ταλαιπωρείται από ίωση.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Ιωάννου, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.
