Γιανάι στην προπόνηση της Χάποελ: «Πιο εύκολα αλλάζω παίκτες παρά προπονητή, από εσάς εξαρτάται»

O Όφερ Γιανάι πήγε στην προπόνηση της Χάποελ Τελ Αβίβ και έθεσε τους παίκτες προ των ευθυνών τους.

Ο Όφερ Γιανάι δέχθηκε ποινή δίμηνου αποκλεισμού από τα γήπεδα για τη συμπεριφορά του στον αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο πλαίσιο του State Cup.

Eπιπλέον πλήρη στήριξη στον Δημήτρη Ιτούδη φαίνεται να δείχνει η διοίκηση της Χάποελ Τελ Αβίβ, παρά τα πέντε συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας.

Όμως σύμφωνα με το ισραηλινό Sport 5 ο Γιανάι πήγε στην προπόνηση της ομάδας και επέλεξε να θέσει τους παίκτες προ των ευθυνών τους.

«Ξέρετε πόσοι παίκτες θέλουν να έρθουν στη Χάποελ; Είναι πολλοί και φθηνότεροι από εσάς»

«Θέλω να ξέρετε ότι πιστεύω πως θα ολοκληρώσουμε τη χρονιά κατακτώντας τίτλους τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά ένα τέτοιο αποτέλεσμα απέναντι στη Χάποελ Ιερουσαλήμ; Είμαστε τόσο κακή ομάδα ώστε να χάνουμε δύο φορές στη σειρά με 15 πόντους διαφορά; Αν είμαστε τόσο κακοί, τότε μάλλον δεν κάνω σωστά τη δουλειά μου, γιατί εκείνοι κοστίζουν περίπου το ένα τρίτο από ό,τι κοστίζετε εσείς.

Υπήρχε εδώ μια ομάδα που λειτουργούσε σωστά, πριν από έναν μήνα ξεκίνησαν όλα τα προβλήματα. Επιστρέψαμε στο Ισραήλ και υπάρχουν πολλοί περισπασμοί και θα πρέπει να έχετε ανοσία σε αυτούς.

Λένε ότι θέλω να αλλάξω προπονητή, αλλά αυτός ο προπονητής έχει κατακτήσει την Euroleague. Του έδωσα τα κλειδιά για να μας οδηγήσει στην επιτυχία. Είναι πολύ πιο εύκολο να αλλάξω παίκτες», ανέφερε αρχικά.

Στο τέλος τόνισε: «Ξέρετε πόσοι παίκτες θέλουν να έρθουν στη Χάποελ; Είναι πολλοί και φθηνότεροι από εσάς. Αν δεν αρχίσετε να σέβεστε το γεγονός ότι μεταφέρω 3–4 εκατομμύρια δολάρια που θα μπορούσαν να είχαν πάει στην κόρη μου για να πληρώνω τους μισθούς σας, δεν θα βρίσκεστε εδώ. Από εσάς εξαρτάται. Δεν είμαι διατεθειμένος να βλέπω παιχνίδια της Χάποελ Τελ Αβίβ και να νιώθω ταπεινωμένος. Θέλω να αισθάνομαι περήφανος.»