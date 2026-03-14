Όχι! Ούτε οι Αρειανοί είναι δολοφόνοι

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για μία ακόμη σοκαριστική δολοφονία στη Θεσσαλονίκη και κατακρίνει όσους θα ήθελαν στοχοποίηση οπαδών και δεν καταλαβαίνουν ότι το κακό είναι γενικό και το πρόβλημα βαθιά κοινωνικό.

Οπαδός του ΠΑΟΚ δολοφονήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από οπαδό του Άρη! Υπάρχουν ακόμη Έλληνες που θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι αθλητικό, οπαδικό ή θέμα της Θεσσαλονίκης και όχι κάτι βαθιά κοινωνικό και πανελλήνιο;

Συλλυπητήρια στους συγγενείς του νεκρού παιδιού, γιατί εκείνοι αυτή την περίοδο πονάνε τόσο πολύ που δεν μπορεί να το βάλει το μυαλό μας. Δυστυχώς, εκείνη που καταστρέφεται είναι και η οικογένεια του δράστη.

Η μεγαλύτερη ανοησία μας ήταν η ευχή… «μακάρι να είναι το τελευταίο». Να ‘χαμε να λέγαμε! Πώς θα είναι το τελευταίο σε μία κοινωνία που βλέπει τη βία να κυριαρχεί παντού με πρωταγωνιστές κυρίως τους πιτσιρικάδες; Μία κοινωνία όπου κάθε χρόνο χάνεται όλο και περισσότερο ο σεβασμός στην αξία της ανθρώπινης ζωής. Σύντομα θα έχουμε ξανά τέτοιο περιστατικό, όπως το Νοέμβριο στη Χαλκίδα, σε ένα ακόμη φονικό που ξεχάστηκε νωρίς! Αυτή είναι η κατάντια μας. Έχουμε πλέον συνηθίσει και δεν ξαφνιαζόμαστε!

Το τελευταίο διάστημα εδώ στη Θεσσαλονίκη τα ραντεβού των «οπαδών» έχουν αυξηθεί και πάλι. Οι μεν πάνε μέχρι και στα σπίτια των δε και τους περιμένουν! Είναι ολοφάνερο ότι οι Αρχές δεν κάνουν ό τι καλύτερο μπορούν στο κομμάτι της πρόληψης. Είναι υποχρεωμένοι εκτός όλων των άλλων να προλαμβάνουν το κακό, προφανώς και με πληροφορίες, ακόμη και με πολύ καλύτερη έρευνα στο διαδίκτυο. Από εκεί και πέρα η Πολιτεία γιατί ακόμη δεν έχει αναγνωρίσει το συγκεκριμένο θέμα της βίας σε πολλούς χώρους και ΟΧΙ στα γήπεδα, ως ένα από τα σημαντικότερα για να συζητηθεί με κάθε επισημότητα και μέσα στη Βουλή; Στη γυάλα που ζουν, δεν φθάνουν τα μηνύματα ότι καθημερινά πιτσιρικάδες πλακώνονται και μαχαιρώνονται στους δρόμους, στα πάρκα, ακόμη και στα σχολεία; Είναι ικανοί μετά και από αυτό το φονικό να πάρουν μέτρα για τα γήπεδα!!

Όλοι φταίμε! Φταίει το σπίτι, φταίει η κατάσταση και η ανάγκη με την απομάκρυνση του γονιού από το παιδί, φταίει το σχολείο όπου ο δάσκαλος δεν ασχολείται έχοντας άλλες προτεραιότητες, φταίει η Πολιτεία που δείχνει να μην τη νοιάζει, φταίνε οι Αρχές που δεν προλαβαίνουν, φυσικά φταίει και η Δικαιοσύνη που θα επιβληθεί μετά από 3-5-8 χρόνια, δίνοντας σε όλους την αίσθηση ότι μπορούν και να τη γλιτώσουν.

Για να το εμπεδώσουμε το πρόβλημα της βίας είναι γενικό και πολύ-πολύ σοβαρό στην κοινωνία μας. Όχι! Δεν είναι δολοφόνοι οι οπαδοί του Άρη! Λυπάμαι, αλλά όσοι ήθελαν κάτι τέτοιο να διαβάσουν από εμένα επειδή ανάλογες-αντίστροφες αναφορές έγιναν μετά τη δολοφονία του Άλκη, είναι βαθιά νυχτωμένοι και ας φύγουν από τη δική μου παρέα. Τέτοιο επικίνδυνο κόμπλεξ εδώ, δεν υπάρχει.

Όχι! Για τη δολοφονία του 20χρονου εγώ δεν πρόκειται να κατηγορήσω όποιον είναι Άρης, επειδή έτσι έγινε πριν τέσσερα χρόνια κατά όποιου ήταν ΠΑΟΚ μετά τη δολοφονία του Άλκη. Μακριά από εμάς όποια τέτοια κακοψυχιά.

Όχι βέβαια! Δεν θα εργαλειοποιηθεί η δολοφονία του παιδιού με πρόθεση, σχέδιο και σκοπό την στοχοποίηση ενός ολόκληρου λαού.

Δεν χρειάζεται και δεν πρόκειται να μεταδίδονται κάθε μέρα εκπομπές με μίσος κατά του Άρη και όσων των εκπροσωπούν. Κανείς επίσημος ή ανεπίσημος δεν θα ξεστομίσει γι’ αυτούς… «λευτεριά στη Θεσσαλονίκη».

Καμία ευθύνη δεν έχει ο Άρης, κανείς δεν έχει δικαίωμα να γενικεύει βάλλοντας κατά φίλων, οπαδών, παραγόντων, οργανωμένων αλλά και δημοσιογράφων του Άρη…

Όχι! Η οικογένεια του φερόμενου ως δράστη που από την πλευρά του διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας, μπορεί να μιλάει και να υπερασπιστεί κάθε δικαίωμά της, όπως και ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα σε μια κανονική δίκη χωρίς την πίεση της δημοσιότητας από ανούσιες καθημερινές δηλώσεις δικηγόρων με σκοπό τις εντυπώσεις.

Όχι! Κανείς άνθρωπος του επίσημου Άρη που μπορεί να κρατούσε ένα μαχαίρι κάποτε σε μία φωτογραφία δεν θα κατηγορηθεί για υποκινητής και δεν θα ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα που ποτέ κανείς δεν θα αναφέρει το αποτέλεσμά της, γιατί πολύ απλά αυτό δεν ενδιαφέρει μπροστά στον ντόρο που έκανε η αρχική είδηση.

Δικαιοσύνη βέβαια και ποινές για όλους αυτούς που πηγαίνουν κάθε μέρα σε τέτοια ραντεβού, είτε είναι τρεις, είτε ένας, είτε πολλοί με τσεκούρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καμία εξαίρεση που δημιουργεί αίσθημα ατιμωρησίας. Δυστυχώς και πολλοί ΠΑΟΚτσήδες πρωταγωνιστούν σε τέτοιες καταστάσεις συνέχεια, αλλά είναι τόσο ανόητη και ταυτόχρονα επικίνδυνη η προσπάθεια να αναδειχθεί πως είναι και οι μόνοι.

Παρεμπίπτοντος, θεωρώ ότι κακώς οι Αρχές επιτρέπουν στα Μέσα να δείχνουν ασέβεια στο νεκρό και μαζί στους συγγενείς του με τη συνεχιζόμενη προβολή των εικόνων ενός ανθρώπου που ξεψυχάει. Ο μιμιτισμός που ακολουθεί και η ευκολία με την οποία συνηθίζουμε στην απώλεια ζωής είναι ένας από τους πολλούς λόγους που όλη αυτή η τραγωδία συνεχίζεται.

Και τέλος… Πώς γίνεται να καθίσταται κατηγορούμενος πάντα ο ΠΑΟΚτσής, είτε είναι ο θύτης, είτε το θύμα όπως έγινε ακόμη και στο δυστύχημα της Ρουμανίας; Το ανόητο αστείο παρατράβηξε. Όποιος εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ θα στρέφεται στη δικαιοσύνη όταν προκύπτει αυτή η στοχοποίηση . Ακόμη και χθες για τον νεκρό, ξεκίνησαν προσπάθεια να αναδείξουν άσχετη υπόθεση και για πάνω από 15 ώρες δεν γινόταν αναφορά περί οπαδικών κινήτρων. Η αστυνομία γιατί -για πρώτη φορά στα χρονικά- δεν έβγαζε επί ώρες μία ανακοίνωση να αναδείξει ότι την υπόθεση ανέλαβε και το αθλητικής βίας; Το κακόγουστο, δημόσιο αστείο… «οπαδοί του ΠΑΟΚ και… οπαδοί άλλης ομάδας», κάπου εδώ σταματάει.