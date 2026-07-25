Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Λοίς Οπεντά βρίσκεται ένα βήμα πριν τη μετακίνηση στη γαλλική Λιόν, με τη μορφή δανεισμού από τη Γιουβέντους.

Πολύ κοντά με τον δανεισμό του από τη Γιουβέντους στη Λιόν βρίσκεται ο Οπεντά! Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο το συνολικό deal πρόκειται να κοστίσει τρία εκατομμύρια ευρώ με ένα μέρος του ποσού να καλύπτεται μετά την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας, χωρίς να υπάρχει κάποια ρήτρα για οψιόν αγοράς του παίκτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει πως ο Βέλγος στράικερ δε θα αγωνιστεί στο σημερινό (25/7) φιλικό ματς της Βέκια Σενιόρα κόντρα στη Σταντάρ Λιέγης και αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από τον γαλλικό σύλλογο εντός των επόμενων 48 ωρών.

Μετά την επιστροφή του Έντρικ στη Ρεάλ του Μουρίνιο, η Ολιμπίκ ψάχνει έναν ικανό παίκτη για να καλύψει το κενό του Βραζιλιάνου στη γραμμή κρούσης. Ο επιθετικός των Κόκκινων Διαβόλων έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες αλλά έκανε ευρέως γνωστό το όνομά του στη Λειψία. Από εκεί μεταπήδησε στην Ιταλία στην οποία όμως δεν... στέριωσε. Με τη Γιούβε έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.