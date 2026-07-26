Σα - Ολυμπιακός: Νεα επαφή για να τον κλείσει
Με βάση την τελευταία πληροφόρηση ο Ολυμπιακός έκανε μία νέα επαφή για τον Ζοσέ Σα. Για την επάνοδο του Πορτογάλου Σα στο ρόστερ των Πειραιωτών φυσικά ο στόχος είναι να κλείσει όσο πιο άμεσα για αντί-Τζολάκης.
Ο 33χρονος διεθνής ύψους 1,92 μ. πορτιέρε ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2018 και σε μια τριετία με τους Πειραιώτες μέτρησε 124 εμφανίσεις εκ των οποίων στις μισές (62) κράτησε ανέπαφη την εστία του. Στο διάστημα της παρουσίας του πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα και το νταμπλ του 2020.
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