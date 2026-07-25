Οι νταμπλούχες του ΠΑΟΚ ήταν εκπληκτικές, διέλυσαν τη Νέφτσι με 3-0 στον τελικό του πρώτου γκρουπ στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, όπου θ' αντιμετωπίσουν στην Ουγγαρία στις 5 Αυγούστου τη Φερεντσβάρος.

Ο ΠΑΟΚ από την αρχή έδειξε την ποιότητα και την ανωτερότητά του. Στο 9' η Ειρήνη Μιχαήλ πέρασε ωραία κάθετη και η Παναγιώτα Αργυρίου με αριστερό σουτ έκανε το 1-0 .

Στο 34' η Μινέλα Γκατσανίτσα κέρδισε πέναλτι και η ίδια ευστόχησε και σημείωσε το 2-0.

Στο 63' η Γκατσανίτσα, πάλι σε ασίστ της Μιχαήλ με διπλή προσπάθεια διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Όλα τα γκολ οι παίκτριες του ΠΑΟΚ τα αφιέρωσαν στην αδικοχαμένη 15χρονη αθλήτρια του συλλόγου, την Άννα - Μαρία Πανταζώνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

ΠΑΟΚ: Νόιχαους, Γιαννακά, Κιουρεξίδου, Γκούνη, Μήτκου, Λιόπις, Δρακογιαννάκη (90' Μαλαμούση), Μπράμε (68' Βαρδάλη), Μιχαήλ (68' Τζούρτζεβιτς), Γκατσανίτσα (90' Σταυροπούλου), Αργυρίου (75' Γκιζάρη).