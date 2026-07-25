Ντε Γκράαφσαπ - Κηφισιά 4-2: Φιλική ήττα στο δεύτερο «τεστ»
Η Κηφισιά μετά την ισοπαλία με τη Λα Λουβιέρ ηττήθηκε στο δεύτερο της φιλικό του βασικού σταδίου προετοιμασίας της στην Ολλανδία, καθώς έχασε από την Ντε Γκράαφσαπ με 4-2.
Οι Ολλανδοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με τον Φέντε ντε Γιονγκ, ενώ στο 37ο λεπτό έκαναν δύο τα τέρματά τους με τον Ντένζελ Έικεν. Στο 40′ η Κηφισιά άγγιξε το γκολ, αλλά ο τερματοφύλακας της Ντε Γκράαφσαπ μπλόκαρε την μπάλα σε δυνατό ευθύβολο σουτ του Δημήτρη Θεοδωρίδη.
Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Ζέρσον Σόουζα απείλησε ξανά, αλλά το σουτ που επιχείρησε βρήκε σε σώματα και κατέληξε σε κόρνερ. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Ντε Γκράαφσαπ έκανε το 3-0 στο 50ό λεπτό με τον Ναρτ Αχμέτι-Γκράιντσα.
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Στο 56′ η κεφαλιά του Ζέρσον Σόουζα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων, ενώ στο 73′ η ολλανδική ομάδα σκόραρε από την άσπρη βούλα με τον Φέντε ντε Γιονγκ.
Η Κηφισιά αντέδρασε και μείωσε με δύο γκολ εντός τριών λεπτών, μειώνοντας το σκορ. Αρχικά, με τον Απόστολο Χριστόπουλο στο 76′ και στο 79′ με τον Βαγγέλη Μαγγανά.
Ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 31' για προληπτικούς λόγους, λόγω μιας μικροενόχλησης στου προσαγωγούς. Από την πλευρά του ο Χόρχε Πόμπο αγωνίστηκε μόνο 19' στο δεύτερο μέρος λόγω στομαχικών διαταραχών.
Κηφισιά (Λέτο): Ρόμπερτς (65′ Σταμέλλος), Μάνσο (65′ Λάμψιας), Πολυκράτης (31′ Αποστολάκης – λ.τ.), Ούγκο Σόουζα (46′ Πέτκοφ), Ντε Λουίς (65′ Φαϊτάκης), Έμπο (65′ Ρουκουνάκης), Γιάγκνε (46′ Πόμπο, 65′ Μαγγανάς), Μπένι, Εμπουλά (46′ Πατήρας), Ζέρσον Σόουζα (65′ Λίγδας), Θεοδωρίδης (46′ Χριστόπουλος).
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