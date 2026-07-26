Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το Ελλάδα - Ογγαρία, το Τσβόλε - ΑΕΚ και τους αγώνες των Στεφανίδη και Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου.

Tο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ελλάδα και Ουγγαρία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πόλο ανδρών. Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Ιταλίας και να προκριθεί στον 6ο τελικό της ιστορίας του.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 11:00 το πρωί σήμερα (26/7) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στη συνέχεια ακολουθεί το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε, το τέταρτο τεστ της Ένωσης κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής της προετοιμασίας. Σέντρα στις 16:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από τη συχνότητα της Cosmote Sport1.

Συνεχίζεται σήμερα και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου, με κορυφαία ονόματα από τον χώρο του ελληνικού αθλητισμού να δίνουν το «παρών» στο φετινό τουρνουά. Στις 18:15 παρακολουθήστε ζωντανά τον αγώνα της Κατερίνας Στεφανίδη στο επί κοντώ (ΕΡΤ2), ενώ στις 18:20 ακολουθεί η πρώτη προσπάθεια του Τεντόγλου στο μήκος (ΕΡΤ2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας