Μαρκό - Ατρόμητος 2-2: Φιλική ισοπαλία στο Μαρκόπουλο
Φιλικό παιχνίδι με τέσσερα γκολ αλλά δίχως νικητή στο Μαρκόπουλο. Η Μαρκό υποδέχτηκε τον Ατρόμητο, με τις δυο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με σκορ 2-2.
Το σκορ άνοιξαν οι γηπεδούχοι στο 14' όταν μετά από συνεργασία του Κυριακίδη με τον Σεμπά, ο Γιόχανσον έγινε αποδέκτης της μπάλας και με πλασέ σημείωσε το 1-0. H ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ ισοφάρισε στο 29ο λεπτό με τον Χότζα.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος πήρε το προβάδισμα στο 60′ με πλασέ του Τσιλούλη, ο οποίος κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και απέφυγε τον Χρήστο Θεοδωράκη για το 1-2, ενώ στο 76′ οι φιλοξενούμενοι είχαν και δοκάρι σε σουτ του Τσούμπερ.
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Η ομάδα της Super League 2 έφερε το ματς στα ίσα, στο 79', όταν μετά από πάσα του Βαγγέλη Αλεξόπουλου, ο Σεμπά με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.
Μαρκό: Αυγερινός (46′ Θεοδωράκης), Τσάκνης (64′ Σκαρλατίδης), Σμάλης (70′ Ριτσοτάκης), Ντέτλερ (46′ Μπουσάι), Καστάνιο (38′ λ.τρ. Στάμου), Φατιόν (54′ Κωνσταντακόπουλος), Κυριακίδης, Μιλόγιεβιτς (46′ Μεντόσα), Μπετσίροβιτς (46′ Μιούλερ / 70′ Παυλίδης), Σεμπά (79′ Νέκουλ), Γιόχανσον (46′ Αλεξόπουλος).
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