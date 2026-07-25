Ο ΟΦΗ έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Αϊτόρ, ο οποίος θα βρεθεί άμεσα στην Κρήτη για τα τυπικά και εν συνεχεία θα ταξιδέψει στην Ολλανδία.

Όπως είχαμε αναφέρει, ο ΟΦΗ είχε φέρει την ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση του Αϊτόρ στην τελική της ευθεία και πλέον οι δυο πλευρές έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία και απομένουν τα τυπικά ώστε να επισημοποιηθεί το deal.

Ο Ισπανός εξτρέμ θα μεταβεί άμεσα στην Κρήτη για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι εφόσον πάνε όλα καλά θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους Κυπελλούχους, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2028.

Από τη στιγμή που ο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού γίνει και επίσημα παίκτης του Ομίλου θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας του Χρήστου Κόντη. Θυμίζουμε πως η αποστολή του ΟΦΗ θα επιστρέψει στο Ηράκλειο την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, ενώ θα δώσει ακόμα τρία φιλικά στην Ολλανδία.

Ο Χρήστος Καρυπίδης προσπαθούσε μέρες να κλείσει τον εκλεκτό εξτρέμ που ήθελε πολύ ο Χρήστος Κόντης, με τους Κρητικούς να κάνουν υπέρβαση ώστε να καταφέρουν να κλείσουν τον Ισπανό ακραίο επιθετικό.

Πρόκειται για παίκτη εγνωσμένης αξίας από το πέρασμα του στον Παναθηναϊκό και φυσικά για ποδοσφαιριστή που γνωρίζει άρτια ο Χρήστος Κόντης από την κοινή τους πορεία στον Παναθηναϊκό. Αξιοσημείωτο πως μαζί έχουν πανηγυρίσει δύο Κύπελλα με το Τριφύλλι, καθώς στο ένα ο νυν κόουτς του Ομίλου ήταν βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς (2022) και στο άλλο υπηρεσιακός τεχνικός (2024).

Ο Αϊτόρ σε 95 εμφανίσεις με το Τριφύλλι μέτρησε 24 γκολ και 15 ασίστ, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είναι κάτοικος Βραζιλίας για την Βιτόρια, με την οποία σε 36 συμμετοχές έχει 4 γκολ και 3 ασίστ.

Από εκεί και πέρα, όσο δεν «ξεκολλάει» η υπόθεση Κόντρο οι Κρητικοί εξετάζουν άλλες περιπτώσεις για την κορυφή της επίθεσης, ενώ κινητικότητα υπάρχει και για τη θέση του στόπερ με τον Δημήτρη Νικολάου να είναι μια περίπτωση που απασχολεί.