Με την ενσωμάτωση του Σεμπάστιαν Παλάσιος στην προετοιμασία του Άρη αυξήθηκαν οι επιλογές για τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Μέσα σε περίπου 24 ώρες, ο Σεμπάστιαν Παλάσιος έφτασε στη Θεσσαλονίκη, υπέγραψε το συμβόλαιό του, ταξίδεψε στην Ιταλία και αφού ενσωματώθηκε στην αποστολή έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη. Ο Αργεντίνος ακραίος επιθετικός ακολούθησε πρόγραμμα εκγύμνασης έχοντας δίπλα του τους Ντέλε Μπασίρου, Κώστα Γαλανόπουλο και προβλέπεται να μπει στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει του φιλικού αγώνα (30/7) με τη Μόντσα.

Αυτό είναι το ένα από τα δύο φιλικά παιχνίδια που προγραμμάτισαν οι «κίτρινοι» στην Ιταλία καθώς θα προηγηθεί αυτό της Κυριακής (26/7, 11:30) με την U23 της Αταλάντα.