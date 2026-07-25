Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Άνχελο Σαγκάλ, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνιζόταν στην ΑΕΛ.

Όπως είχαμε αναφέρει, ο Άνχελο Σαγκάλ θα είναι ο νέος επιθετικός της Κηφισιάς και πλέον το κλαμπ των Βορείων Προαστίων επισημοποίσε τη μεταγραφή του. Ο 33χρονος Χιλιανός βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για να ενταχθεί στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και μάλιστα παρακολούθησε δια ζώσης το φιλικό με την Ντε Γκράφσααπ.

Πρόκειται γαι 33χρονο αριστεροπόδαρο Χιλιανό επιθετικό, ύψους 1,82μ., ο οποίος είναι 18 φορές διεθνής. Αγωνίζεται τόσο στα δύο άκρα όσο και στην κορυφή της επίθεσης, θέση στην οποία προορίζεται στα πλάνα του Σέμπα, καθώς ταιριάζει πλήρως στο πλάνο του Αργεντινού τεχνικού, όντας... πολυεργαλείο στην επίθεση.

Την προηγούμενη σεζόν ήρθε για πρώτη φορά στη μέρη μας για λογαριασμό της ΑΕΛ, με την οποία μέτρησε 31 εμφανίσεις, με απολογισμό 6 γκολ και 2 ασίστ, όντας από τους διακριθέντες σε μια άσχημη σεζόν για τους Βυσσινί.

Φυσικά οι μεταγραφές της Κηφισιάς δεν θα τελειώσουν στον Σαγκάλ, καθώς αναμένται να αποκτηθούν (τουλάχιστον) αριστερό μπακ και ακόμα ένας χαφ.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Ángelo Nicolás Sagal Tapia, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

Γεννημένος στις 18 Απριλίου 1993 στη Χιλή, ο Ángelo Nicolás Sagal Tapia ξεκίνησε την καριέρα του από τη Rangers de Talca, πριν ακολουθήσει η Huachipato FC με την οποία είχε 67 συμμετοχές με 17 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το καλοκαίρι του 2017 μετακόμισε στο Μεξικό, όπου αγωνίστηκε κατά σειρά σε CF Pachuca, με την οποία είχε 14 γκολ και 10 ασίστ σε 75 αγώνες, και FC Juarez. Τρία χρόνια μετά μετακινήθηκε στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος στη Denizlispor της Τουρκίας. Μετά από μια εξαιρετική σεζόν, πήρε μεταγραφή για την Gaziantep FK, στην οποία βρέθηκε για μία διετία με συνολικό απολογισμό τα 6 γκολ και τις 3 ασίστ σε 51 αγώνες.

Ακολούθησε ο εξάμηνος δανεισμός στη Ferencvaros, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος στην Ουγγαρία.

Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Κύπρο για τον Απόλλωνα Λεμεσού, με τα χρώματα του οποίου είχε 12 γκολ και 5 ασίστ σε 51 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet με 6 γκολ και 2 ασίστ σε 31 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος.

Ο Ángelo Nicolás Sagal Tapia έχει υπάρξει διεθνής με τη Χιλή (18 συμμετοχές, 2 γκολ), συμμετέχοντας -μεταξύ άλλων- στο Κύπελλο Συνομοσπονδιών το 2017, όπου η Χιλή κατέλαβε τη δεύτερη θέση της διοργάνωσης.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».