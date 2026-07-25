Ο ΠΑΟΚ διέλυσε τη Νέφτσι με 3-0 στη Βέροια και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League.

Οι νταμπλούχες Ελλάδας πήραν τη νίκη με δύο γκολ της Γκατσανίτσα κι ένα της Αργυρίου.

Ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέραμε νωρίτερα, στις 5 Αυγούστου θα παίξει με τη Φερεντσβάρος και αν περάσει θα παίξει στον τελικό με μία εκ των Μπραν, Μιτροβίτσα, Λουντογκόρετς το Σάββατο 8/8.

Δείτε τα highlights του αγώνα

Στο τέλος του ματς οι παίκτριες του ΠΑΟΚ αφιέρωσαν τη νίκη στην αδικοχαμένη αθλήτρια του συλλόγου, την Άννα - Μαρία Πανταζώνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία 15 ετών και κατόπιν πήγαν να πανηγυρίσουν τη νίκη - πρόκριση με τον κόσμο.