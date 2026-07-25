Μπολόνια - Ηρακλής 2-0: Φιλική ήττα του γηραιού, έπαιξε ο Οκάκα
Ο Ηρακλής στο πρώτο του ματς στην Ιταλία, στο πλαίσιο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας αντιμετώπισε την ισχυρή Μπολόνια.
Ο Ιταλός τεχνικός Βάλτερ Ματσάρι χρησιμοποίησε στην κορυφή της επίθεσης τον 37χρονο Στέφανο Οκάκα, προκειμένου να τσεκάρει την κατάστασή του και ν' αποφασίσει αν θα τον αποκτήσει.
Ο γηραιός είχε κάποια καλά διαστήματα κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο. Στο 7' από λάθος κοντρόλ του Αθανασιάδη, ο Νταλίνγκα πήρε τη μπάλα, τον απέφυγε και σημείωσε το 1-0 σε άδειο τέρμα.
Στο 58' έγινε το 2-0 από τον Ρόου μ' εκτέλεση πέναλτι. Ο Τσιντώτας έπεσε στην πορεία της μπάλας, την άγγιξε, αλλά πέρασε κάτω από το σώμα του.
Μπολόνια: Σκορούπσκι, Ντε Σιλβέστρι, Ίλιτς, Τσασάλε, Αρχασάν, Όντγκααρντ, Αζούζι, Λίμπρα, Νταλίνγκα, Ντομίνγκεζ, Ρόου.
Έπαιξαν και οι Καρακασίδης, Τσιντώτας, Ρος, Μουνιόθ, Τσιλιγκιρίδης, Ροντρίγκες, Κούστα, Κωνσταντακόπουλος, Μωυσίδης.
Η ενδεκάδα του Ηρακλή: Αθανασιάδης, Σόρια, Βούρος, Τσάκλα, Ινίγο, Ρομπ, Σουρλής, Κράιντς, Ντ' Αουσίλιο, Οκάκα, Καϊμπουέ.
Έπαιξαν ακόμα οι Κούστα, Τσιντώτας, Μαγκανά, Κωνσταντακόπουλος, Μουνιόθ, Μορένο, Τσιλιγκιρίδης, Παπάζογλου.
Δείτε τα γκολ στο live των Ιταλών στο 7' και στο 58'
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