Ο Ηρακλής στον πρώτο του φιλικό αγώνα ηττήθηκε από τη Μπολόνια με 2-0.

Ο Ηρακλής στο πρώτο του ματς στην Ιταλία, στο πλαίσιο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας αντιμετώπισε την ισχυρή Μπολόνια.

Ο Ιταλός τεχνικός Βάλτερ Ματσάρι χρησιμοποίησε στην κορυφή της επίθεσης τον 37χρονο Στέφανο Οκάκα, προκειμένου να τσεκάρει την κατάστασή του και ν' αποφασίσει αν θα τον αποκτήσει.

Ο γηραιός είχε κάποια καλά διαστήματα κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο. Στο 7' από λάθος κοντρόλ του Αθανασιάδη, ο Νταλίνγκα πήρε τη μπάλα, τον απέφυγε και σημείωσε το 1-0 σε άδειο τέρμα.

Στο 58' έγινε το 2-0 από τον Ρόου μ' εκτέλεση πέναλτι. Ο Τσιντώτας έπεσε στην πορεία της μπάλας, την άγγιξε, αλλά πέρασε κάτω από το σώμα του.

Μπολόνια: Σκορούπσκι, Ντε Σιλβέστρι, Ίλιτς, Τσασάλε, Αρχασάν, Όντγκααρντ, Αζούζι, Λίμπρα, Νταλίνγκα, Ντομίνγκεζ, Ρόου.

Έπαιξαν και οι Καρακασίδης, Τσιντώτας, Ρος, Μουνιόθ, Τσιλιγκιρίδης, Ροντρίγκες, Κούστα, Κωνσταντακόπουλος, Μωυσίδης.

Η ενδεκάδα του Ηρακλή: Αθανασιάδης, Σόρια, Βούρος, Τσάκλα, Ινίγο, Ρομπ, Σουρλής, Κράιντς, Ντ' Αουσίλιο, Οκάκα, Καϊμπουέ.

Έπαιξαν ακόμα οι Κούστα, Τσιντώτας, Μαγκανά, Κωνσταντακόπουλος, Μουνιόθ, Μορένο, Τσιλιγκιρίδης, Παπάζογλου.

Δείτε τα γκολ στο live των Ιταλών στο 7' και στο 58'