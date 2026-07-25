Ναϊμέγκεν: Ηττήθηκε από την Έλβερσμπεργκ σε φιλικό ματς
Ήττα από την Έλβερσμπεργκ και τώρα... Σεβίλλη! Η Ναϊμέγκεν ηττήθηκε σε φιλικό ματς από τη γερμανική ομάδα με 1-0 και στις 31 Ιουλίου θα παίξει με την ομάδα της Ανδαλουσίας, στην τελευταία φιλική αναμέτρηση πριν τον Ολυμπιακό.
Η ολλανδική ομάδα, που είναι η αντίπαλος των Πειραιωτών στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και το.. φτωχό 1-0 έδωσε τη νίκη στους Γερμανούς. Πλέον, στρέφει την προσοχή της στο δυνατό «crash test» του Goffertstadion, προτού αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών.
Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 4 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης», με σέντρα στις 21:00. Ο επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί επί ολλανδικού εδάφους, στις 11 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 20:30.
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