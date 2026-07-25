Μπάγερν Μονάχου: Οι Βαυαροί ξεκαθάρισαν πως ο Ολίσε δεν πωλείται
Κατηγορηματικός για τον Ολίσε εμφανίστηκε ο Κρίστοφερ Φρόιντ! Ο Αθλητικός Διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου κατέστησε σαφές πως ο Γάλλος σταρ, Μάικλ Ολίσε, δεν πρόκειται να παραχωρηθεί, θέλοντας να κόψει την... όρεξη στη Ρεάλ Μαδρίτης και σε οποιονδήποτε άλλο επίδοξο μνηστήρα.
Μάλιστα, τόνισε πως το μεγαλύτερο αστέρι και πρότζεκτ του βαυαρικού συλλόγου θα παίξει καταλυτικό ρόλο και την ερχόμενη σεζόν στη... μηχανή του Κομπανί. Έτσι, θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια που υπάρχουν εδώ και καιρό και τον συνδέουν κυρίως με τους Λος Μπλάνκος.
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο δημοσίευμά του αναφέρει πως -πλέον- η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο θα επικεντρωθεί πλήρως στην προσπάθεια απόκτησης του Ιβοριανού, Γιαν Ντιομαντέ, που επίσης δεν είναι εύκολη περίπτωση, αφού και άλλοι κορυφαίοι σύλλογοι καραδοκούν για την υπογραφή του.
🚨🔴⚪️ Bayern director Freund confirms Michael Olise will NOT leave: “Olise-Real Madrid? That's not a topic for us at all. He will play an important role for FC Bayern this season again”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026
Real Madrid efforts are completely focused on Yan Diomande after opening bid. ⚪️🇨🇮 pic.twitter.com/wBPRI5rPQQ
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