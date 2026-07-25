Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Γιαν Ντιομαντέ.

Στη Μαδρίτη ο Ντιομαντέ; Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως η Ρεάλ τα.. βρήκε προφορικά με τον 19χρονο Ιβοριανό της Λειψίας και πρόλαβε στο... νήμα την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του ελπιδοφόρου παίκτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος ότι για το μεγάλο ταλέντο της Ακτής Ελεφαντοστού και της Bundesliga έδωσαν πραγματική μάχη η Λίβερπουλ, η ομάδα του Παρισιού και οι Λος Μπλάνκος. Ενώ αρχικά φαινόταν πως οι Reds έχουν το... πάνω χέρι, οι back to back Πρωταθλητές Ευρώπης συμφώνησαν με τον αθλητή, προτού μπει... σφήνα η Ρεάλ.

Η πολυνίκης του Champions League φαίνεται πως έχει δώσει τα χέρια με τον παίκτη και πλέον μένει να συμφωνήσει με τη Λειψία στο οικονομικό σκέλος για να ολοκληρωθεί το deal, που εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα σίριαλ της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Υπενθυμίζεται πως ο γερμανικός σύλλογος έχει απορρίψει ήδη μια πρόταση της τάξεως των 90+10 εκατομμυρίων ευρώ, όμως η Βασίλισσα σκοπεύει να επανέλθει με ακόμη πιο βελτιωμένη προσφορά για την απόκτηση του Ντιομαντέ. Η Παρί δεν σκοπεύει να παραδώσει τα όπλα αλλά σύμφωνα με τον Ρομάνο οι Μερένχες έχουν τον πρώτο λόγο.