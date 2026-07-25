Ο Αμπντουκοντίρ Χουσάνοφ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι έως το 2031, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο αγγλικός σύλλογος.

Κάτοικος Μάντσεστερ έως το 2031, ο Αμπντουκοντίρ Χουσάνοφ! Ο 22χρονος Ουζμπέκος αμυντικός παραμένει για ακόμη πέντε χρόνια στη Σίτι, με την αγγλική ομάδα να το ανακοινώνει επίσημα.

O ελπιδοφόρος ανασταλτικός αποκτήθηκε από τη γαλάζια πλευρά της πόλης τον Ιανουάριο του 2025, ύστερα από τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη γαλλική Λανς. Πολύ γρήγορα κέρδισε την εμπιστοσύνη του Πεπ Γκουαρδιόλα και καθιερώθηκε ως βασικός και ως ένα σημαντικό γρανάζι στη μηχανή της Σίτι.

Ο ίδιος δήλωσε πανευτυχής για την παραμονή του στο Μάντσεστερ και εμφανίστηκε έτοιμος να κερδίσει και την εμπιστοσύνη του νέου τεχνικού, Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος θα επιχειρήσει να διατηρήσει τους Citizens στον δρόμο των επιτυχιών, στη μετά Πεπ Γκουαρδιόλα εποχή.

Υπενθυμίζεται, πως στο πρόσφατο Μουντιάλ έκανε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση, στην παρθενική συμμετοχή του Ουζμπεκιστάν στον θεσμό.