Γκιουλέρ για Μουρίνιο: «Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεργαστώ με έναν θρύλο σαν και αυτόν»
Ο Αρντά Γκιουλέρ έπλεξε το εγκώμιο του Ζοσέ Μουρίνιο! Ο 21χρονος φέρελπις παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που θα συνεργαστεί με τον Special One τη σεζόν που έπεται.
Ο Ίβηρας τεχνικός επέστρεψε για δεύτερη φορά στον πάγκο της Βασίλισσας ύστερα από 13 χρόνια με σκοπό να επαναφέρει τους Λος Μπλάνκος στον δρόμο των επιτυχιών, έπειτα από δύο απογοητευτικές σεζόν για το βεληνεκές των Μαδριλένων. Ο Τούρκος διεθνής μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τον 63χρονο προπονητή και το επιτελείο του. Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε τον Μουρίνιο θρύλο και εστίασε στην ειλικρίνεια που διέπει τον ίδιο και τους συνεργάτες του σε καθημερινή βάση στις προπονήσεις και όχι μόνο.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Ο Ζοσέ Μουρίνιο; Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεργαστώ με έναν θρύλο σαν αυτόν. Αυτός και το επιτελείο του εξηγούν τα πάντα πολύ καθαρά. Είναι επίσης πολύ ειλικρινείς εκτός γηπέδου».
🚨 Arda Güler: “José Mourinho? It’s a great opportunity to work with a legend like him.— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 25, 2026
He and his staff explain everything very clearly.
They’re also very honest off the pitch.” pic.twitter.com/BzwUeyKirj
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