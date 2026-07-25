Ο Αστέρας AKTOR στο δεύτερο φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους ηττήθηκε με 2-1 από την Μπέρσχοτ του Βελγίου.

Ήττα για τον Αστέρα AKTOR στο δεύτερο τεστ του στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία. Οι Αρκάδες ηττήθηκαν από την Μπέρσχοτ της δεύτερης κατηγορίας του Βελγίου με 2-1.

Οι Βέλγοι προηγήθηκαν μόλις στο 7ο λεπτό, όταν έπειτα από το πρώτο κόρνερ του ματς ο Γκόβερς πλάσαρε για το 1-0. Οι Κιτρινομπλέ απείλησαν πρώτη φορά στο 19' αλλά η μπάλα κόντραρε στα σώματα έπειτα από σουτ του Ζόγκου.

Στο 39' ο Έντερ δοκίμασε το πόδι του δίχως να βρει εστία και στο 42' ο Χιανφι κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Ορόθκο. Ο Γελεβόσεν νίκησε τον Παπαδόπουλο από την άσπρη βούλα και διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.

Στο 58' ο Καλτσάς που μπήκε με την έναρξη του δεύτερου μέρους αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ένα λεπτά, όμως ο Αστέρας ΑΚΤΟR συνέχισε με 11 παίκτες, καθώς επέστρεψε στο ματς ο Ζόγκου.

Ο Χουλιάν Μπαρτόλο στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι με τους Κιτρινομπλέ ενόψει της νέας σεζόν λίγες ώρες μετά την άφιξη του στην Ολλανδία μείωσε το σκορ στις καθυστερήσεις με υπέροχο τελείωμα έπειτα από άψογη κάθετη του Ρικαρντίνιο.

O Φεντερίκο Μακέντα δεν αγωνίστηκε, καθώς ταλαιπωρείται από μια ενόχληση στο πόδι του και θα περάσει από απεικονιστικό έλεγχο, ώστε να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

H αρχική ενδεκάδα του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος - Κώτσιρας, Σιλβα, Χρυσόπουλος, Γκέζος - Έντερ, Ζόγκου, Πέρες - Κετού, Ορόθκο, Γκιτέρσος.

Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν οι: Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Μέντεθ,, Λάσκαρης, Μπουζούκης, Ριέρα, Καλτσάς, Γραμμένος, Κιμπιόκα, Μπαρτόλο, Ρικαρντίνιο