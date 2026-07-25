Η Super League αρχίζει να παίζει μπάλα: Τα αποτελέσματα των φιλικών όλων των ομάδων της κατηγορίας

Οι μισές ομάδες της Super League είχαν φιλικό παιχνίδι το Σάββατο (25/7) και μπαίνουμε σταδιακά σε ρυθμούς πρωταθλήματος ενόψει της νέας σεζόν.

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για τη σέντρα της Super League της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 και εκτός του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ που έδωσαν τα πρώτα τους επίσημα παιχνίδια οι υπόλοιπες ομάδες είναι σε φάση προετοιμασίας.

Το Σάββατο (25/7) ήταν μια μέρα με... μπόλικη δόση Super League, καθώς 7 από τις 14 ομάδες της Super League είχαν φιλικό παιχνίδι και συνεπώς μας βάζουν σταδιακά σε ρυθμούς πρωταθλήματος.

Αξιοσημείωτο πως τα πέντε παιχνίδια έγιναν επί ολλανδικού εδάφους. Το μοναδικό παιχνίδι που είχε τηλεοπτική μετάδοση ήταν αυτό του Ολυμπιακού με την Άλκμααρ, το οποίο ήταν και το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Οι Πειραιώτες στο ημίχρονο νικούσαν με 2-0, όμως το σφύριγμα της λήξης βρήκε νικήτρια την ομάδα της Eredivise (3-2).

Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ έδωσε το πρώτο του παιχνίδι προετοιμασίας, κόντρα στην Κυπελλούχο Ολλανδίας Γκόου Αχέντ Ιγλς. Οι Κρητικοί στο ημίχρονο ήταν ανώτεροι και το ματς ήταν ισόπαλο δίχως σκορ, όμως στο δεύτερο μέρος οι Ολλανδοί βρήκαν δίχτυα τέσσερις φορές και πήραν ευρεία νίκη. To πρώτο του φιλικό έδωσε και ο Βόλος, ο οποίος έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ με την Χρόνιγκεν.

Το δεύτερο φιλικό τεστ τους έδωσαν η Κηφισιά και ο Αστέρας AKTOR. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ηττήθηκε με 4-2 από την Ντε Γκράαφσαπ, ενώ οι Αρκάδες έχασαν από την Μπέρχοστ με 2-1.

Μακριά από τη χώρα της τουλίπας ο Ηρακλής στο πρώτο του φιλικό επί ιταλικού εδάφους έχασε από την Μπολόνια με 2-0, ενώ στο Μαρκόπουλο ο Ατρόμητος ήρθε ισόπαλος με τη Μαρκό με 2-2.