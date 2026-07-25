Οι δηλώσεις του φορ της Ναϊμέχεν Κάι Σιρχάους και του προπονητή της ολλανδικής ομάδας Ντικ Σρόιντερ για τις κόντρες με τον Ολυμπιακό.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, η ολλανδική Ναϊμέχεν είχε προβληματική εικόνα στο φιλικό με την Έλβερσμπεργκ.

Η ολλανδική ομάδα ηττήθηκε 1-0 από τη νεοφώτιστη στη Μπουντεσλίγκα αντίπαλό της με γκολ του Πφάιφερ και φυσικά υπάρχει προβληματισμός.

Ο 28χρονος φορ της Ναϊμέχεν Κάι Σιρχάους μετά το φιλικό μίλησε στο voetbal international και δεν δίστασε να χρίσει φαβορί τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε: «Η ήττα έστω και σε ένα φιλικό δεν είναι ποτέ ευχάριστη. Κάθε παίκτης θέλει να νικάει ακόμα και στα παιχνίδια προετοιμασίας. Η ομάδα είναι σε διαδικασία μονταρίσματος και γι' αυτό γίνονται τα φιλικά.

Δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι για τους αγώνες με τον Ολυμπιακό. Δεν είμαστε εμείς το φαβορί. Ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία, συνηθίζει να παίζει σε υψηλό επίπεδο και διαθέτει πολύ ποιοτικό ρόστερ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα μου θα πάει φοβισμένη. Έχουμε τις δυνατότητες να διεκδικήσουμε την πρόκριση, αρκεί να δείξουμε το καλύτερό μας πρόσωπο. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Ολυμπιακού, παράλληλα, ξέρουμε ότι θα είναι έντονη, αλλά τέτοιες ευρωπαϊκές βραδιές αποτελούν πρόκληση και κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει χρόνος μέχρι τους αγώνες με τον Ολυμπιακό και δεν πρέπει να εξαχθούν υπερβολικά συμπεράσματα, έπειτα από μία ήττα σε φιλικό».

Kaj Sierhuis baalt van de 1-0 oefennederlaag tegen SV Elversberg, maar kijkt ook vooruit naar het Europese tweeluik met Olympiakos Piraeus. De spits verwacht een heksenketel in Griekenland en ziet de ploeg uit Piraeus als favoriet.https://t.co/C8cFjTo3Lf — Voetbal International (@VI_nl) July 25, 2026

Ο τεχνικός της Ναϊμέχεν, ο Ντικ Σρόιντερ στο ίδιο μέσο δεν έκρυψε ότι περιμένει μεταγραφές εν όψει Ολυμπιακού.

Ο Σρόιντερ είπε μεταξύ άλλων: «Το αποτέλεσμα δεν είναι το πιο σημαντικό σ' αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Μ' ενδιαφέρει να δω την πρόοδο της ομάδας, τη φυσική κατάσταση και την εφαρμογή των στοιχείων που δουλεύουμε στην προπόνηση. Δεν είμαστε σίγουρα στο 100%.

Όσο για τον Ολυμπιακό, γνωρίζουμε ότι θ' αντιμετωπίσουμε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία και θα πρέπει να βελτιωθούμε μέχρι τότε.

Συνεχίζουμε να αναζητούμε παίκτες για την ενίσχυσή μας. Το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί και θα θέλαμε επιπλέον λύσεις σε ορισμένες θέσεις».

Να θυμίσουμε ότι ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 4 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης», με ώρα έναρξης στις 21:00. Ο επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί επί ολλανδικού εδάφους, στις 11 Αυγούστου και η σέντρα θα γίνει στις 20:30.