Ο ΠΑΟΚ σάρωσε τη Νέφτσι, πέρασε στην επόμενη φάση του Champions League και η επόμενη αποστολή είναι στη Βουδαπέστη.

Στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, οι νταμπλούχες του ΠΑΟΚ θ' αντιμετωπίσουν την Τετάρτη 5 Αυγούστου την πρωταθλήτρια της χώρας Φερεντσβάρος και το ματς θα ξεκινήσει στις 17:30 ώρα Ελλάδας.

Στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ, η ισχυρή πρωταθλήτρια Νορβηγίας Μπραν περιμένει τη νικήτρια του ζευγαριού Μιτρόβιτσα (Κόσοβο) - Λουντογκόρετς (Νορβηγίας).

Οι ηττημένες ομάδες θα παίξουν για την τρίτη θέση το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδας και οι νικήτριες στον τελικό την ίδια μέρα στις 17:30.