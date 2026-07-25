Ο Μάρκο Νίκολιτς στο κυριακάτικο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε θέλει να δει τους τρεις τομείς στους οποίους εστιάζει στις προπονήσεις να βγαίνουν στο γήπεδο. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Τρίτη μέρα του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Άπελντορν και πλησιάζει η ώρα για το τέταρτο φιλικό που θα δώσουν οι κιτρινόμαυροι επί ολλανδικού εδάφους. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει το απόγευμα της Κυριακής (26/7, 16:00) την Τσβόλε, σε ένα ματς στο οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να δει βελτίωση σε σύγκριση με τα πρώτα τρία φιλικά που έδωσε η ομάδα του εδώ στην Ολλανδία και να βγουν στο γήπεδο όσα δουλεύει εντατικά τις τελευταίες μέρες.

Όπως έχετε διαβάσει στα σχετικά ρεπορτάζ της προετοιμασίας, ο Νίκολιτς εστιάζει στις προπονήσεις σε τρεις τομείς. Χτίσιμο του παιχνιδιού από την άμυνα προκειμένου να σπάει σωστά το πρέσινγκ του αντιπάλου, επιθετική ανάπτυξη από τα πλάγια και πίεση ψηλά για ανάκτηση μπάλας και εκδήλωση νέας επίθεσης. Ο Σέρβος τεχνικός έχει ρίξει μεγάλο βάρος στο κομμάτι της τακτικής με την επιστροφή στις προπονήσεις στην Ολλανδία και περιμένει να δει όσα έχει δουλέψει να εφαρμοστούν και μέσα στο φιλικό.

Στη φιλική αναμέτρηση με την Τσβόλε, ο Νίκολιτς θα παρατάξει την ενδεκάδα που έχει δοκιμάσει αρκετά τις προηγούμενες μέρες στις ασκήσεις τακτικής. Δηλαδή με τον Μπρινιόλι στην εστία, τους Πήλιο και Ρότα στα άκρα της άμυνας, τους Ρέλβας και Μουκουντί δίδυμο στους στόπερ, τους Κάιρινεν και Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τους Κοϊτά και Ζούμπκοφ στις πλευρές αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τους Βάργκα και Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Οι συγκεκριμένοι έντεκα δεν συμμετείχαν στο πρωινό πρόγραμμα του Σαββάτου καθώς αναμένεται να ξεκινήσουν στο αυριανό φιλικό. Γι' αυτό και πήραν μέρος μόνο στην απογευματινή προπόνηση, η οποία ωστόσο ήταν κεκλεισμένων των θυρών και για τον Τύπο, κάτι που συνηθίζει ο Νίκολιτς παραμονές των φιλικών αναμετρήσεων της ΑΕΚ στην Ολλανδία.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει