Ο Ιάπωνας φορ Καζογιούσι Μιούρα συνεχίζει να σκοράρει, ενώ πλησιάζει τα 60 του χρόνια.

Η καρδούλα του το λέει. Το πάθος για το ποδόσφαιρο δεν έχει σβήσει για τον Καζογιούσι Μιούρα.

Ένας επιθετικός, θρύλος για το ποδόσφαιρο της Ιαπωνίας. Ο Μιούρα γεννήθηκε στις 26/2/67 και με την εθνική Ιαπωνίας έχει μετρήσει 89 ματς και 55 γκολ.

Ο Μιούρα πλησιάζει τα 60 του χρόνια κι ακόμα σημειώνει γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο. Τώρα παίζει στην τρίτη κατηγορία της Ιαπωνίας με την Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ και για το Κύπελλο του Αυτοκράτορα πέτυχε ένα ακόμα γκολ στο ματς με την Ιβάκι.

Ο Μιούρα σκόραρε το πρώτο του επαγγελματικό γκολ το 1991 κι έκτοτε έχει σημειώσει σε συλλογικό επίπεδο 254 γκολ. Τώρα είναι 59 ετών, 4 μηνών και 29 ημερών και είχε να βρει τον δρόμο για τα δίχτυα 4 χρόνια.

Το γκολ του Μιούρα