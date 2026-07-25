Λιβάκοβιτς: Ολυμπιακός - «Καμία πρόταση», λέει η Φενέρμπαχτσε
Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς εξετάστηκε από τον Ολυμπιακό, αλλά οι Πειραιώτες έχουν στραφεί σε άλλες επιλογές για τον αντικαταστάτη του Τζολάκη με τον Ζοσέ Σα να είναι το φαβορί.
Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Κωνσταντίνος Καραπαπάς, άλλωστε, την Παρασκευή πριν το φιλικό με την Αντβέρπ, είπε στους απεσταλμένους του Τύπου στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ότι ο διεθνής Κροάτης τερματοφύλακας έχει «κοπεί» από τον Μεντιλίμπαρ:
«Τον Λιβάκοβιτς δεν τον ενέκρινε ο Μεντιλίμπαρ. Έκρινε πως δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Εκείνος αποφασίζει. Να καταλάβει ο κόσμος ότι σεβόμαστε τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις. Ξυπνάμε το πρωί και διαβάζουμε ονόματα που δεν τα ξέρουμε καν! Να βγαίνουμε να πούμε ότι δεν θα έρθει ο Γκορέτσκα; Το αυτονόητο δηλαδή;», είχε δηλώσει ο Καραπαπάς.
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Η Φενέρμπαχτσε, λοιπόν κι αυτή σήμερα σε ανακοίνωση που εξέδωσε τόνισε ότι δεν έχει καμία πρόταση από τον Ολυμπιακό.
Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του τουρκικού συλλόγου: «Αγαπητά μέλη του Τύπου,
Τα νέα μεταγραφής που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον παίκτη μας Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, ο οποίος πέρασε την περασμένη σεζόν δανεικός στη Χιρόνα και τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, είναι ανακριβή.
Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς, δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη προσφορά από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ ή τον Ολυμπιακό για τα ποσά που αναφέρονται στα δημοσιεύματα».
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