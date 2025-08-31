Οι Γεωργιανοί είναι πολύ περήφανος και μαχητικός λαός, όπως ακριβώς και η Εθνική τους, και ο Γιάννης Σταυρουλάκης γράφει από τη Λεμεσό για μία ομάδα που παίζει με σκληράδα και αποτελεί το επόμενο εμπόδιο στο trust the process της Ελλάδας.

Οι ομάδες που βελτιώνονται μέσα σε ένα τουρνουά είναι αυτές που προχωρούν μπροστά. Και η αλήθεια είναι πως αν η Εθνική Ανδρών μπορεί να κρατήσει κάτι από το ιστορικό ματς με την Κύπρο, αυτό είναι η παρουσία του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ. Ο νεαρός ψηλός, ο οποίος όπως και στα περισσότερα φιλικά έτσι και χθες ξεκίνησε βασικός, έκανε το ντεμπούτο του σε EuroBasket και έδειξε ότι μπορεί να σταθεί και να προσφέρει στην Εθνική. Όχι μόνο στο παιχνίδι με την Κύπρο, αλλά και σε πιο σκληρά τεστ, όπως αυτό που ακολουθεί με τη Γεωργία.

Η διαφορά δυναμικότητας σε ποιότητα, εμπειρία, βάθος και μέγεθος ήταν δεδομένη, και η Εθνική έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι στην Κύπρο. Πλέον ρίχνει όλο το βάρος στο ματς με τη Γεωργία, θέλοντας να κάνει το 3/3 και να αγκαλιάσει την πρώτη θέση στον Γ’ όμιλο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα χιαστί ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το αναγκαίο ρεπό ενόψει της συνέχειας, καθώς το προπονητικό τιμ γνωρίζει πως η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα τρομερά απαιτητικό και δύσκολο ματς.

Από εκεί και πέρα, ο Ντόρσεϊ και ο Μήτογλου κουβάλησαν επιθετικά την Εθνική, ενώ οι υπόλοιποι που πήραν χρόνο προσπάθησαν να δώσουν ό,τι είχαν, παρά τη γενική χαλαρότητα που υπήρχε. Όμως στη συνέχεια το έργο αλλάζει. Η Γεωργία είναι μια σκληρή και μαχητική ομάδα, με παίκτες που παλεύουν σε κάθε φάση και δεν διστάζουν να βάλουν το κορμί τους στη φωτιά. Και μπορεί ο Τόκο Σενγκέλια να μην αγωνιστεί, είτε για λόγους διαχείρισης είτε λόγω του προβλήματος με την καρδιακή αρρυθμία, ωστόσο η ομάδα του Αλεξάνταρ Ντζίκιτς συνεχίζει να παίζει με τρομερή ένταση.

Ναι, οι Γεωργιανοί ίσως να μην έχουν «σημαδέψει» το παιχνίδι με την Ελλάδα, αφού ο βασικός τους στόχος είναι οι νίκες απέναντι σε Βοσνία και Κύπρο για να αποφύγουν την τέταρτη θέση και το συναπάντημα με τη Γαλλία. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρόκειται να χαριστούν.

Οι βασικοί πυλώνες της Εθνικής Γεωργίας, οι Σενγκέλια, Σερμαντίνι, Μπιτάτζε και Μαμουκελασβίλι, αγωνίζονται μαζί εδώ και χρόνια με την εθνική ομάδα της πατρίδας τους, η οποία μετράει πλέον έξι διαδοχικές παρουσίες σε EuroBasket, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ζάζα Πατσούλια, τον Βίκτορ Σανικίτζε και τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι. Πλάι τους έχει προστεθεί ο νατουραλιζέ Καμάρ Μπάλντγουιν, που εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες των αντίπαλων περιφερειακών στην άμυνα του pick-n-roll, ενώ ο Μπιτάτζε παίζει στα «κόκκινα» στο τουρνουά, όντας πρώτος σκόρερ της Γεωργίας με 18.5 πόντους και δεύτερος σε αξιολόγηση (16.5).

Εξάλλου, το μότο που συνοδεύει αυτή την ομάδα, το «Georgian Soul» (γεωργιανή ψυχή) είναι ενδεικτικό της ταυτότητάς της. Είναι αυτό που είχε αναφέρει παλαιότερο ο Ηλίας Ζούρος, με τον οποίο η Γεωργία προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Mundobasket. Ότι, δηλαδή, οι Γεωργιανοί δεν φοβούνται τίποτα. Μπορεί, δηλαδή, να παίζουν με την καλύτερη ομάδα του κόσμου, να τους βάλεις απέναντι στην Αμερική και να πιστεύουν ότι θα μπουν μέσα να τους κερδίσουν!

Αυτό, ακριβώς, θα βρει η Εθνική το μεσημέρι της Κυριακής. Μια ομάδα που δεν παραδίδεται ποτέ, που θα παλέψει ως το τέλος. Και το ζητούμενο για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι να απαντήσει στο ξύλο της Γεωργίας και να συνεχίσει το trust the process της μέσα στο τουρνουά, βελτιώνοντας τα προβλήματα (ριμπάουντ, βολές) και χτίζοντας αυτοπεποίθηση μέσα από τις νίκες.

