Άταμαν: «Κάποιοι χαίρονται να μας κερδίζουν στην κανονική περίοδο, εμείς χαιρόμαστε όταν κατακτάμε τίτλους»

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε ενόψει του ματς του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Ζάλγκιρις (12/3) για τη Euroleague στο Telekom Center Athens σε ένα πολύ κρίσιμο ματς όπου ο Ματίας Λεσόρ θα είναι ξανά διαθέσιμος.

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για την αναμέτρηση με τους Λιθουανούς, αλλά και για το ποιες νίκες έχουν παραπάνω σημασία για εκείνον.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άταμαν

Αρχικά τόνισε για τη Ζάλγκιρις: «Πολύ σημαντικό ματς για εμάς. Νικήσαμε τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας. 'Επαιξαν καλά στα τελευταία 5-6 ματς. Να παίξουμε αύριο επιθετικά, με αυτοπεποίθηση, με όλη την υποστήριξη στο ΟΑΚΑ. Χάσαμε κάποια ματς στα τελευταία σουτ, με φάουλ που δεν δόθηκαν σε τελευταία σουτ, αλλά παλέψαμε. Θα είναι σημαντικό ματς το αυριανό. Κάθε ματς που θα κερδίζουμε θα μας βοηθά στην κατάταξη».

Για Λεσόρ: «Είναι διαθέσιμος και θα είναι στο ρόστερ».

Για τα σκαμπανεβάσματα: «Αυτή τη σεζόν δεν βρήκαμε την ισορροπία που θέλαμε. Χάσαμε ματς από ομάδες που ήταν πιο κάτω από εμάς. Κάναμε αλλαγές. Αλλάξαμε σέντερ, πάουερ φόργουορντς. Δεν βρήκαμε ισορροπία. Εχουμε σκαμπανεβάσματα, αλλά αν αυτή η ομάδα είναι εκεί, όπως στον τελικό Κυπέλλου, νικάει.

Η ομάδα έχει επτά παίκτες που παίζουν μαζί τα τελευταία 2,5 χρόνια και σε αυτά τα 2,5 χρόνια θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι μετά τη Φενέρ, έχουν καλύτερα αποτελέσματα από εμάς, είναι το πιο επιτυχημένο club στην Ευρώπη. Ένας τίτλος EuroLeague, ένα ελληνικό πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα. Μερικές φορές χάσαμε παιχνίδια στη regular season. Δε με νοιάζει. Με νοιάζει μόνο αν χάσω στο Final Four, όπως πέρυσι από τη Φενέρ.

Στη συνέχεια είπε: «Αυτή η ομάδα ίσως έχει κάποιο πρόβλημα στα παιχνίδια της regular season, μερικές ομάδες χαίρονται όταν μας κερδίζουν στη regular season, αλλά εμείς είμαστε χαρούμενοι μόνο όταν κερδίζουμε τίτλο. Θα είμαστε χαρούμενοι μόνο όταν νικήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος και η προπονητική φιλοσοφία μου.

Ο Γιαννακόπουλος μίλησε με κάποιους παίκτες, αλλά φυσικά μπορεί να έρθει, είναι ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος. Χαιρόμαστε να τον βλέπουμε στις προπονήσεις και θα είμαστε επίσης χαρούμενοι να τον βλέπουμε σε όλα τα ματς

Είμαστε οικογένεια σε αυτή την ομάδα. Θέλουμε να πετύχουμε. Πιστεύω ότι θα είναι εδώ σε όλα τα παιχνίδια, γιατί θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες μπορούν να λύσουν τις δύσκολες καταστάσεις. Δεν μπορείς να κερδίσεις πάντα οπότε είναι σημαντικό να μένεις επιθετικός τόσο στον πνευματικό τομέα όσο και στον σωματικό. Τη νοοτροπία που έχουμε θα τη δούμε τον Μάιο και τον Ιούνιο».