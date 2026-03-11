ΠΑΟΚ - Περιστέρι: Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζαφείρης στο Παλατάκι

ΠΑΟΚ - Περιστέρι

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ βρίσκονται στο Παλατάκι για το ματς του Δικεφάλου με το Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι για τα προημιτελικά του FIBA Europe cup και αρκετοί ποδοσφαιριστές βρίσκονται στο γήπεδο, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Στο Παλατάκι, λοιπόν, είναι οι Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζαφείρης, Θυμιάνης, οι οποίοι αποθεώθηκαν από τον κόσμο της ομάδας, όταν πήραν τις θέσεις τους στα επίσημα. Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, μάλιστα, κάθονται πίσω από τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Τέλη Μυστακίδη και τον Ιταλό τεχνικό Αντρέα Τρινκιέρι.

