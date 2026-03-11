Όπως διαβάσατε πρώτοι στο Gazzetta, ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα συνεχίσει στην Μονακό, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα από την γαλλική ομάδα!

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» για το οποίο διαβάσετε αποκλειστικά στο Gazzetta, πήρε σάρκα και οστά καθώς ο Βασίλης Σπανούλης έλυσε και επίσημα τη συνεργασία του με τη Μονακό!

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο σύλλογος του άνοιξε την πόρτα της εξόδου και το μόνο που απέμενε ήταν η ανακοίνωση για την αποχώρησή του από τον πάγκο των Μονεγάσκων.

Η ανακοίνωση της Μονακό

«Η Μονακό και ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησαν από κοινού να λύσουν τη συνεργασία τους, με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωση που επέδειξε μέσα στον οργανισμό. Η δέσμευσή του προς την ομάδα και τις αξίες του συλλόγου θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία της Μονακό.

Η ΑΣ Μονακό Μπάσκετ του εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για το έργο που επιτέλεσε και για το πνεύμα που μοιράστηκε με τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους. Ο Βασίλης θα είναι πάντοτε καλοδεχούμενος στην οικογένεια της Roca Team. Ο σύλλογος του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Η ΑΣ Μονακό Μπάσκετ παραμένει ενωμένη και συγκεντρωμένη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη σεζόν με την αποφασιστικότητα και την υπερηφάνεια που χαρακτηρίζουν το μπασκετικό σύλλογο του Μονακό.»