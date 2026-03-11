Ο Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεο με την παρακάμερα από το... πάρτι απέναντι στην Παρί, το οποίο έγινε ανήμερα των 101ων γενεθλίων του συλλόγου

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην Παρί με 87-104 και συνεχίζει την ανοδική του πορεία, με τον κόσμο που βρέθηκε στην Adidas Arena να στήνει ένα ξέφρενο πάρτι στην εξέδρα.

Το εν λόγω ματς διεξήχθη ανήμερα των γενεθλίων του Ολυμπιακού, ο οποίος έκλεισε τα 101 χρόνια ζωής, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη νίκη αυτή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.