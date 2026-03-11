Το BasketNews παράθεσε τα σενάρια για το νέο format της Euroleague όπου έκανε ειδική αναφορά σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αναφορικά με τις Περιφέρειες που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν.

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και πολλά τα ερωτηματικά αναφορικά με το νέο format που ετοιμάζει η Euroleague. Πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται. Από τον αριθμό των ομάδων που θα πάρουν μέρος έως και τον τρόπο με τον οποίο θα χωριστούν σε δύο Περιφέρειες.

Το BasketNews παρέθεσε τα σενάρια για την «επόμενη ημέρα» της Euroleague, εκ των οποίων κάποια ρεαλιστικά και κάποια όχι.

Τι έγραψε χαρακτηριστικά; «Αρκετά μοντέλα για τη δημιουργία περιφερειών και για τη μορφή της διοργάνωσης της EuroLeague βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό εξέταση. Ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Αναντολού Εφές, η Φενέρμπαχτσε και η Ζάλγκιρις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένας πιθανός γεωγραφικός διαχωρισμός των περιφερειών.

Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Αναντολού Εφές ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο μιας μεγάλης αναδιάρθρωσης, καθώς η EuroLeague ετοιμάζεται να συζητήσει ένα μοντέλο διοργάνωσης βασισμένο σε περιφέρειες. Με ένα σενάριο επέκτασης σε 22 ομάδες να βρίσκεται υπό εξέταση, οι ιθύνοντες της Euroleague διερευνούν το πώς οι περιφέρειες θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τη διοργάνωση.

Eτοιμάζονται να εξετάσουν διάφορα μοντέλα στις επερχόμενες συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να χωριστούν οι ομάδες σε περιφέρειες σε περίπτωση επέκτασης της λίγκας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συζητήσεις αυτές βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Υπάρχουν ακόμη πολλές αβεβαιότητες σχετικά με τον τελικό αριθμό των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων ερωτημάτων για την πιθανή επιστροφή των ρωσικών συλλόγων, το μέλλον της Μονακό και το καθεστώς των ισραηλινών ομάδων. Με αρκετούς βασικούς παράγοντες να βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση, όπως η σταθερότητα των μετόχων και πιθανές νέες συμμετοχές, η EuroLeague απέχει πολύ από μια τελική απόφαση.

Το λιγότερο πιθανό σενάριο

Ένα σενάριο, που θεωρείται το λιγότερο πιθανό, προβλέπει την τοποθέτηση των ομάδων στις περιφέρειες μέσω κλήρωσης. Aυτή η επιλογή ωστόσο εγείρει αρκετές ανησυχίες εντός της λίγκας. Ένα σύστημα που βασίζεται σε κλήρωση θα μπορούσε να μειώσει τα παραδοσιακά ντέρμπι, να αγνοήσει τις ανάγκες μετακινήσεων και να περιπλέξει τον προγραμματισμό, ενδεχομένως καθυστερώντας τον σχεδιασμό του αγωνιστικού ημερολογίου και δημιουργώντας προβλήματα με τη διαθεσιμότητα των γηπέδων.

Πιθανά μοντέλα περιφερειών

Αρκετά γεωγραφικά μοντέλα εξετάζονται αυτή τη στιγμή τόσο για το σενάριο των 20 όσο και των 22 ομάδων. Η μεγαλύτερη πρόκληση ίσως προκύψει από το πού θα χαραχθούν τα γεωγραφικά όρια των περιφερειών. Η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε συλλόγους που βρίσκονται στο «κέντρο» του χάρτη της EuroLeague, όπως η Ζάλγκιρις Κάουνας, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Μπάγερν και η Βίρτους. Η τοποθέτηση των οποίων θα μπορούσε να διαμορφώσει ολόκληρη τη δομή.

Για παράδειγμα, μία πρόταση θα μπορούσε να τοποθετήσει τις ελληνικές ομάδες Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στη Δυτική Περιφέρεια. Σε αυτό το σενάριο, θα εντάσσονταν μαζί με ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Μπασκόνια, η Βαλένθια, η Μονακό, η Παρί, η Βιλερμπάνκαι η Βίρτους Μπολόνια.

Η Ανατολική Περιφέρεια θα περιλάμβανε τότε τη Ζάλγκιρις, τη Μπάγερν, την Παρτίζαν, τον Ερυθρό Αστέρα, την Αναντολού Εφές, τη Φενέρμπαχτσε, τη Μακάμπι, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Ντουμπάι. Ένα άλλο μοντέλο θα έστελνε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στην Ανατολική Περιφέρεια, μαζί με την Παρτίζαν, τον Ερυθρό Αστέρα, την Αναντολού Εφές, τη Φενέρμπαχτσε, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Ντουμπάι.

Σε αυτή την εκδοχή, η Δυτική Περιφέρεια θα περιλάμβανε τη Ζάλγκιρις, τη Βίρτους Μπολόνια, την Ολίμπια Μιλάνο, τη Μπάγερν Μονάχου, τη Μονακό, την Παρί, την Βιλερμπάν, την Μπασκόνια, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια.

Ένα μοντέλο διαμορφωμένο από την πολιτική

Υπάρχει επίσης ένα σενάριο σχεδιασμένο για να αντιμετωπίσει το σημερινό πολιτικό τοπίο. Καθώς αρκετοί αγώνες που περιλαμβάνουν τουρκικές, ισραηλινές και ομάδες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διεξάγονται ήδη σε ουδέτερα γήπεδα, μία πρόταση θα χώριζε αυτούς τους συλλόγους σε διαφορετικές περιφέρειες, ώστε να μειωθεί ο αριθμός αυτών των αναμετρήσεων.

Σε μια τέτοια μορφή, οι ομάδες της Κωνσταντινούπολης θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στη Δυτική Περιφέρεια μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μπαρτσελόνα, την Μπασκόνια, τη Βαλένθια, τη Μονακό, την Βιλερμπάν, το Μιλάνο και την Παρί, ενώ οι ισραηλινές ομάδες θα παρέμεναν στην Ανατολική Περιφέρεια.

Ορισμένες προβλέψεις περιλαμβάνουν επίσης ομάδες των οποίων το μακροπρόθεσμο μέλλον στην EuroLeague παραμένει αβέβαιο καθώς και πιθανούς υποψήφιους για επέκταση.

Πώς θα μπορούσε να λειτουργεί η βαθμολογία

Πέρα από τον γεωγραφικό διαχωρισμό, οι ιθύνοντες της EuroLeague αναμένεται επίσης να συζητήσουν το πώς θα λειτουργεί η βαθμολογία σε ένα σύστημα περιφερειών.

Μία επιλογή θα ήταν να διατηρηθεί ένας ενιαίος πίνακας βαθμολογίας για όλες τις ομάδες, παρά το ότι θα αγωνίζονται σε περιφέρειες, διατηρώντας έτσι τη σημερινή δομή της EuroLeague.

Μια άλλη πιθανότητα περιλαμβάνει την εισαγωγή ξεχωριστών βαθμολογιών για κάθε περιφέρεια, παρόμοια με το μοντέλο του EuroCup. Αν και αυτό θα μπορούσε να φέρει μεγαλύτερη σαφήνεια μέσα στις περιφέρειες, θα απομάκρυνε επίσης τη διοργάνωση από το παραδοσιακό μοντέλο του ενιαίου πίνακα που χαρακτηρίζει την EuroLeague.

Αν τελικά υλοποιηθεί το σενάριο με τις περιφέρειες, είναι πιθανό να φέρουν και επιπλέον αλλαγές στη μορφή της διοργάνωσης, καθιστώντας τις επερχόμενες συζητήσεις ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση της μελλοντικής δομής της λίγκας. Η EuroLeague δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει αποφάσεις σχετικά με την επέκταση και την εφαρμογή του συστήματος περιφερειών.

Επεξήγηση του συστήματος εντός και εκτός έδρας

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο, οι ομάδες θα αγωνίζονται με διπλούς αγώνες (εντός και εκτός έδρας) απέναντι στους αντιπάλους της ίδιας περιφέρειας. Απέναντι στις ομάδες της άλλης περιφέρειας, οι σύλλογοι θα δίνουν έναν αγώνα, με αποτέλεσμα μια ισορροπημένη κατανομή αγώνων εντός και εκτός έδρας.

Η κατανομή των εντός και εκτός έδρας αγώνων για αυτές τις αναμετρήσεις θα καθορίζεται αρχικά με βάση την τελική κατάταξη της σεζόν 2025-26. Τις επόμενες σεζόν, η σειρά διεξαγωγής θα αντιστρέφεται, διασφαλίζοντας ότι κάθε ομάδα θα επισκέπτεται κάθε προορισμό τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια.»